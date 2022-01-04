НАТО не поможет: вице-премьер Стефанишина заявила, что ВСУ сами будут отбивать нападение России

Западные союзники лишь согласовали санкции против России, но в случае военного вторжения в Украину солдат они не отправят.

Несмотря на помощь стран НАТО, они не направят в Украину солдат, чтобы противостоять российской агрессии. Об этом сказала в интервью "Интерфакс-Украина" вице-премьер-министр по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Украины Ольга Стефанишина.

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Политик призвала всех быть реалистами и понять, что украинская армия в случае нападения будет воевать на передовой самостоятельно. По ее словам, западные страны согласовали санкции и довели это российскому президенту Владимиру Путину.

В качестве примера конкретной международной помощи Стефанишина рассказала о нескольких визитах министров обороны стран Евросоюза и Великобритании в декабре, которые обсуждали "пути поддержки Украины".

[ + – ] В конце декабря более 10 тысяч российских военных начали возвращаться в места постоянной дислокации после учений вблизи границы с Украиной Фото: ria.ru

"Политико-дипломатическое сдерживание является единственным путем. Это давление дает результаты. Уже по пресс-конференции (президента России Владимира) Путина четко можно понять, что военный сценарий — не тот, который он рассматривает в отношении Украины", – подчеркнула она.

В конце декабря 2021 года 40 тысяч военнослужащих НАТО быстрого реагирования привели в повышенную боевую готовность из-за угрозы полномасштабного российского вторжения в Украину.

Отметим, что американский конгрессмен Адам Шифф говорил о высокой вероятности вторжения России в Украину. По его мнению, войну могут остановить лишь санкции, с которым Кремль еще не сталкивался.

Россия требовала от НАТО исключить любую возможность вступления Украины в Альянс. Власти РФ взамен обещали не развертывать ракеты для поражения НАТО и решать проблемы мирным путем.