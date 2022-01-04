НАТО не допоможе: віце-прем'єр Стефанішина заявила, що ЗСУ самі відбиватимуть напад Росії

Західні союзники лише погодили санкції проти Росії, але в разі військового вторгнення в Україну солдатів вони не відправлять.

Незважаючи на допомогу країн НАТО, вони не спрямують до України солдатів, щоб протистояти російській агресії. Про це сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" віцепрем'єр-міністр із питань європейської та євроатлантичної інтеграції України Ольга Стефанішина.

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Політикиня закликала всіх бути реалістами та зрозуміти, що українська армія в разі нападу воюватиме на передовій самостійно. За її словами, західні країни погодили санкції та довели це до уваги російського президента Володимира Путіна.

Як приклад конкретної міжнародної допомоги Стефанішина розповіла про кілька візитів міністрів оборони країн Євросоюзу та Великобританії в грудні, які обговорювали "шляхи підтримки України".

[ + – ] Наприкінці грудня понад 10 тисяч російських військових почали повертатися до місць постійної дислокації після навчань поблизу кордону з Україною. Фото: ria.ru

"Політико-дипломатичне стримування є єдиним шляхом. Цей тиск дає результати. Вже на пресконференції (президента Росії Володимира) Путіна чітко можна зрозуміти, що воєнний сценарій — не той, який він розглядає щодо України", – наголосила вона.

Наприкінці грудня 2021 року 40 тисяч військовослужбовців НАТО швидкого реагування привели до підвищеної бойової готовності через загрозу повномасштабного російського вторгнення в Україну.

Зазначимо, що американський конгресмен Адам Шифф говорив про високу ймовірність вторгнення Росії в Україну. На його думку, війну можуть зупинити лише санкції, з якими Кремль ще не стикався.

Росія вимагала від НАТО виключити будь-яку можливість вступу України до Альянсу. Влада РФ натомість обіцяла не розгортати ракети для ураження НАТО й вирішувати проблеми мирним шляхом.