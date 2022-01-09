Украина стремится к переговорам с РФ в обход США, — New York Times

Пока НАТО и США готовятся к переговорам с РФ в Женеве, украинское правительство, оставленное на обочине, пытается наладить контакты с Москвой, пишет авторитетное американское издание.

Несмотря на то, что конфликт, который должны разрешить переговоры, находится в Украине, Украина не будет представлена в двух из трех этапов переговоров, утверждает журналист газеты Эндрю Крамер.

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"Такая ограниченная роль для Украины в переговорах явно обеспокоила правительство в Киеве. Опасаясь переговоров, которые ничего не принесут, с заявлением Байдена о том, что со стороны США не будет военного вмешательства в случае вторжения РФ, Украина тихо ищет свои собственные способы договориться с Москвой", — говорится в статье.

Разговоры о скором вторжении начались еще в декабре, когда РФ накопила более 100 тыс. солдат у границы Украины и потребовала разнообразные и — по оценкам западных аналитиков — невозможные уступки у США и НАТО по вопросам европейской безопасности.

Ультиматум РФ был изложен в двух черновых вариантах договоренностей, которые оставили Украину, не являющуюся членом НАТО, без права голоса, утверждает американская газета. После чего Владимир Путин пригрозил начать вторжение в Украину, если переговоры окажутся бесплодными.

Автор цитирует главу МИД Украины Дмитрия Кулебу, который подчеркивает, что нельзя "принимать решения об Украине без Украины", но тут же подвергает это сомнению.

"Учитывая ставки для Украины, правительство президента Владимира Зеленского решило не полагаться полностью на переговоры, возглавляемые США. Зеленский объявил отдельную дипломатическую инициативу в конце декабря", — пишет автор, за которым уже числится ряд критических публикаций в адрес украинской власти, вроде "Пришли на комедию, закончили фильмом ужасов".

Отметим, что ранее Зеленский действительно допустил референдум по Донбассу и прямые переговоры с Путины, а руководитель Офиса президента Андрей Ермак в эксклюзивном интервью Фокусу заявил, что уже в ближайшее время проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком. Одновременно он прокомментировал и возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине.

После этого, как утверждает New York Times, элементы этой дипломатической инициативы были опубликованы российской газетой Коммерсант. Публикация содержала план из 10 пунктов, многие из которых имели привязку к конкретным датам в декабре-январе. В соответствии с ним Украина готовилась обсудить или приложить усилия для:

Возобновления режима прекращения огня. Открытия двух новых контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ "Золотое" и "Счастье") на линии разграничения и повторного открытия всех существующих КПВВ. Предоставления списка удерживаемых в связи с конфликтом лиц, подлежащих освобождению или обмену, завершения "процессуальной очистки" тех, кто захотел быть перемещенными в ОРДЛО. Возвращения к рассмотрению проекта закона Украины "Об особом порядке местного самоуправления в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины" с имплементированной в нем "формулой Штайнмайера". Обеспечения безопасного и надежного доступа Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на всей территории Украины. Проведения телефонного разговора между президентом Украины и президентом РФ. Подготовки и согласования повестки дня и итоговых документов в рамках подготовки встречи президента Украины и президента РФ. Проведения встречи Путина и Зеленского. Проведения саммита глав государств в "нормандском формате". Согласования в рамках ТКГ ряда законов с последующим внесением их в Раду, которые бы касались имплементации "формулы Штайнмайера", амнистии, децентрализации, специальной экономической зоны и проведения местных выборов в ОРДЛО.

Напомним, США и Россия 10 января начнут переговоры, на которых поднимут ряд вопросов — от расширения НАТО и до фактического ограничения суверенитета Украины. Всего между сторонами на январь запланировано три встречи.

Представитель американского Госдепа Нед Прайс заявил, что 10 января лидеры России и США не будут обсуждать НАТО, Европу и Украину, а исключительно вопросы "стратегической стабильности". После переговоров о безопасности в Женеве на 12 января запланирован Совет НАТО-Россия в Брюсселе. 13 января стартуют обсуждения по линии ОБСЕ в Вене, в которых примет участие и Украина.