"Пришли на комедию, закончили фильмом ужасов": The New York Times раскритиковала Зеленского за его окружение
Автор статьи перечисляет "ветеранов комедийной индустрии", которых Владимир Зеленский назначил на важные государственные посты.
Авторитетное американское издание The New York Times опубликовало статью с резкой критикой президентства Владимира Зеленского. Автор публикации — журналист Эндрю Крамер, готовя материал, опросил как сторонников действующего главы государства, так и его оппонентов.
Статья строится на тезисе о том. что в то время, когда мир всколыхнули известия о возможном наступлении России на Украину, Владимир Зеленский окружил себя людьми из своего медийного бизнеса, которые не являются профессионалами в политике, дипломатии и тем более — в вопросах ведения войны.
Как пример приводятся, в частности, глава СБУ Иван Баканов (ранее — руководитель ООО "Студия Квартал-95), помощник гаранта Сергей Шефир (директор и основатель "Квартала-95"), глава Офиса президента Андрей Ермак (кинопродюсер). Последний, как пишет автор The New York Times, в 2020 году сорвал операцию по задержанию российских наемников ЧВК "Вагнер".
"Существует риск того, что эти люди не обладают достаточной серьезностью и опытом. Я бы не хотела [в трудный момент] оказаться там, где есть только пара парней, которые умеют делать видео. Это не мирное время. Это время войны", — дала оценку окружению Владимира Зеленского директор программы по изучению Украины в Chatham House в Лондоне Орыся Луцевич.
Народный депутат Роман Грищук, бывший КВНщик и основатель студии "Мама хохотала"", парирует: "Юмор — это признак интеллекта. Чувство юмора — это дар". По словам нардепа, умение шутить — "это даже преимущество". Поскольку "в дипломатии юмор – это всегда инструмент. Вы можете задать правильный тон с помощью шутки".
Бывший министр экономики Тимофей Милованов заступается за тех, кто пришел в политику из комедийных шоу, поясняя: "Они думают по-другому. Они мыслят с точки зрения драматургии. Они думают: "Кто злодей, кто герой, что такое американские горки эмоций?".
Однако в материале The New York Times подчеркивается, что из-за отсутствия профессионалов во власти возможное вторжение РФ будет иметь последствия не только для Украины, но "аукнется" и в мировом масштабе — в том числе на отношениях России и США.
Журналист публикует также фрагмент диалога с бывшим спикером Верховной Рады Дмитрием Разумковым. Политик говорит, что назначение Зеленским на важные должности людей из его окружения — это предательство предвыборного обещания наполнить руководство страны экспертами.
"Мы пришли на комедию, а закончили просмотром фильма ужасов. Это совсем не смешно", — говорит Разумков журналисту.
Ранее журналист Дмитрий Гордон заявил, что Владимир Зеленский должен уйти с поста президента после первой каденции, даже если его рейтинг будет 90%.Важно