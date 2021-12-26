"Прийшли на комедію, закінчили фільмом жахів": The New York Times розкритикувала Зеленського за його оточення

Автор статті перераховує "ветеранів комедійної індустрії", яких Володимир Зеленський призначив на важливі державні посади.

Авторитетне американське видання The New York Times опублікувало статтю із різкою критикою президентства Володимира Зеленського. Автор публікації – журналіст Ендрю Крамер, готуючи матеріал, опитав як прихильників чинного глави держави, так і його опонентів.

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Стаття будується на тезі про те, що в той час, коли світ сколихнули звістки про можливий наступ Росії на Україну, Володимир Зеленський оточив себе людьми зі свого медійного бізнесу, які не є професіоналами у політиці, дипломатії і тим більше у питаннях ведення війни.

Як приклад наводяться, зокрема, голова СБУ Іван Баканов (раніше керівник ТОВ "Студія Квартал-95), помічник гаранта Сергій Шефір (директор і засновник "Кварталу-95"), голова Офісу президента Андрій Єрмак (кінопродюсер). Останній, як пише автор The New York Times, у 2020 році зірвав операцію із затримання російських найманців ПВК "Вагнер".

"Існує ризик того, що ці люди не мають достатньої серйозності та досвіду. Я б не хотіла [у важкий момент] опинитися там, де є тільки пара хлопців, які вміють робити відео. Це не мирний час. Це час війни", — дала оцінку оточенню Володимира Зеленського директор програми з вивчення України у Chatham House у Лондоні Орися Луцевич.

Народний депутат Роман Грищук, колишній КВНщик і засновник студії "Мама реготала", парирує: "Гумор — це ознака інтелекту. Почуття гумору — це дар". За словами нардепа, вміння жартувати — "це навіть перевага". Оскільки "у дипломатії гумор — це завжди інструмент. Ви можете задати правильний тон за допомогою жарту".

Колишній міністр економіки Тимофій Мілованов заступається за тих, хто прийшов у політику з комедійних шоу, пояснюючи: "Вони думають по-іншому. Вони мислять з погляду драматургії. Вони думають: "Хто лиходій, хто герой, що таке американські гірки емоцій?" .

Однак у матеріалі The New York Times наголошується, що через відсутність професіоналів у владі можливе вторгнення РФ матиме наслідки не лише для України, а й "відгукнеться" і у світовому масштабі — у тому числі на відносинах Росії та США.

Журналіст публікує також фрагмент діалогу із колишнім спікером Верховної Ради Дмитром Разумковим. Політик каже, що призначення Зеленським на важливі посади людей з оточення — це зрада передвиборчої обіцянки наповнити керівництво країни експертами.

"Ми прийшли на комедію, а закінчили переглядом фільму жахів. Це зовсім не смішно", — каже Разумков журналісту.

Раніше журналіст Дмитро Гордон заявив, що Володимир Зеленський має піти з посади президента після першої каденції, навіть якщо його рейтинг буде 90%.

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