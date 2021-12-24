"Переговоры ведутся": Ермак прокомментировал возможную встречу Зеленского и Путина в Пекине

Уже в ближайшее время руководитель ОП проведет переговоры с замглавы Администрации президента России Дмитрием Козаком.

Руководитель Офиса президента Андрей Ермак проведет переговоры с заместителем главы Администрации президента России Дмитрием Козаком касательно урегулирования ситуации на Донбассе на этой неделе. Об этом глава ОП сообщил в эксклюзивном интервью Фокусу.

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По словам Ермака, он уже контактировал с Козаком на прошлой неделе. Темой их разговоров является актуальное положение дел в Трехсторонней контактной группе по Донбассу и инициативы украинской стороны касательно урегулирования военного конфликта.

"Снова планируем контактировать на этой неделе", — сказал глава ОП.

Руководитель представительства главы украинского государства также сообщил, что он намерен обсудить с Козаком три главных вопроса:

возвращение к соблюдению режима прекращения огня;

открытие КПВВ "Счастье" и "Золотое" со стороны пророссийских боевиков;

обмен удерживаемыми лицами.

Также Ермак прокомментировал возможность встречи Зеленского с президентом РФ Владимиром Путиным во время церемонии открытия зимней Олимпиады в Пекине 4 февраля. Глава ОП отметил, что президент Украины много раз говорил о готовности к такой встрече, однако "когда и где она состоится — вопрос пока открыт".

"Переговоры с Россией ведутся постоянно, мы общаемся в рамках Нормандского формата. Как вы знаете, Дмитрий Козак является политическим советником российского лидера в Нормандском формате. Также периодически мы проводим консультации относительно вопросов, которые обсуждаются в ТКГ", — добавил руководитель Офиса президента.

Полную версию интервью с Ермаком читайте на сайте Фокуса.

Напомним, 24 декабря российское издание "Коммерсант" опубликовало предполагаемый "план десяти шагов", который, по словам журналистов, представила украинская сторона переговорного процесса по Донбассу. Первые три пункта в этом "плане" посвящены обмену удерживаемыми лицами, открытию КПВВ и прекращению огня.

В среду, 22 декабря, Ермак сообщил, что на заседании ТКГ удалось достичь договоренности о возвращении к соблюдению режима прекращения огня на Донбассе (шаг 1). Однако штаб Операции объединенных сил констатировал, что пророссийские боевики открывали огонь, чем нарушили договоренности.