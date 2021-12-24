"Переговори ведуться": Єрмак прокоментував можливу зустріч Зеленського та Путіна у Пекіні

Вже найближчим часом керівник ОП проведе переговори із заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком.

Керівник Офісу президента Андрій Єрмак проведе переговори із заступником голови Адміністрації президента Росії Дмитром Козаком щодо врегулювання ситуації на Донбасі цього тижня. Про це голова ОП повідомив у ексклюзивному інтерв'ю Фокусу.

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За словами Єрмака, він уже контактував із Козаком минулого тижня. Темою їхніх розмов є актуальний стан справ у Тристоронній контактній групі з Донбасу та ініціативи української сторони щодо врегулювання воєнного конфлікту.

"Знову плануємо контактувати цього тижня", — сказав голова ОП.

Керівник представництва глави української держави також повідомив, що він має намір обговорити з Козаком три головні питання:

повернення до дотримання режиму припинення вогню;

відкриття КПВВ "Щастя" та "Золоте" з боку проросійських бойовиків;

обмін утримуваними особами.

Також Єрмак прокоментував можливість зустрічі Зеленського із президентом РФ Володимиром Путіним під час церемонії відкриття зимової Олімпіади у Пекіні 4 лютого. Глава ОП зазначив, що президент України багато разів говорив про готовність до такої зустрічі, проте "коли і де вона відбудеться — питання поки що відкрите".

"Переговори з Росією точаться постійно, ми спілкуємося у межах Нормандського формату. Як ви знаєте, Дмитро Козак є політичним радником російського лідера в Нормандському форматі. Також періодично ми проводимо консультації щодо питань, які обговорюються у ТКГ", — додав керівник Офісу президента.

Повну версію інтерв'ю з Єрмаком читайте на сайті Фокусу.

Нагадаємо, 24 грудня російське видання "Комерсант" опублікувало передбачуваний "план десяти кроків", який, за словами журналістів, представила українська сторона переговорного процесу щодо Донбасу. Перші три пункти у цьому "плані" присвячені обміну утримуваними особами, відкриття КПВВ та припинення вогню.

У середу, 22 грудня, Єрмак повідомив, що на засіданні ТКГ вдалося досягти домовленості щодо повернення до дотримання режиму припинення вогню на Донбасі (крок 1). Проте штаб Операції об'єднаних сил констатував, що проросійські бойовики відкривали вогонь, чим порушили домовленості.