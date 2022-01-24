Украина получит от ЕС дополнительную финансовую помощь в 1,2 млрд евро (видео)
Дополнительное финансирование будет предоставлено для укрепления Украины на фоне обострившейся ситуации в Европейском регионе.
Еврокомиссия предложила Украине новый пакет финансовой помощи в размере 1,2 млрд евро с учетом обострившейся ситуации в регионе. Об этом сообщила председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен в своем Twitter.
Глава Еврокомиссии считает, что дополнительное финансирование уже сейчас удовлетворит потребность Украины в укреплении ее обороноспособности. Поэтому новый пакет предусматривает макрофинансовую помощь Украине в размере 1,2 млрд евро и увеличение пакета двусторонней помощи в этом году еще на 120 млн евро.
Кроме того Еврокомиссия вскоре начнет работу над второй более долгосрочной программой МИД для поддержки усилий Украины в плане модернизации. По словам Урсулы фон дер Ляйен, Евросоюз продолжит инвестировать в будущее Украины благодаря разработанному инвестиционному плану.
Отметим, что в рамках инвестиционного плана ЕС, который включает в себя 5 инициатив, Украина в виде грантов получит до 2 млрд евро, которые будут направлены на :
- поддержку инновационной и конкурентоспособной "зеленой" экономики (общий бюджет — 1,5 млрд евро);
- экономическую трансформацию сельской местности, включая развитие земельного рынка (бюджет — 100 млн евро);
- улучшение сообщения пунктов пересечения границы путем модернизации и внедрения электронных очередей и обработку данных прежде всего для грузовых автомобилей (бюджет — 30 млн евро);
- ускорение цифровой трансформации путем модернизации общедоступной IТ-инфраструктуры (бюджет 200 млн евро);
- повышение эффективности водородной энергетики (бюджет 100 млн евро).
Ранее сообщалось, что Великобритания выделит дополнительно более 1,3 млрд долларов для поддержки Украины. Средства будут потрачены на проекты в сфере инфраструктуры, а также на развитие здравоохранения и чистой энергетики.
США в декабре прошлого года согласовали дополнительный пакет военной помощи Украине на 200 млн долларов, который предусматривает дополнительные поставки вооружения.