Допомога армії. Клієнти "ПриватБанку" перерахували на потреби ЗСУ 1,7 млрд гривень

За три дні воєнних дій в Україні клієнти ПриватБанку у різний спосіб перерахували ЗСУ 1 млрд 700 млн гривень.

У Приват24 розповіли про пожертвування українців — клієнтів банку на потреби Збройних Сил України. Про це повідомили у пресцентрі фінустанови у Facebook.

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"Мир не купиш за гроші. Але за гроші можна купити озброєння для захисників. Пишаємося нашими клієнтами", — йдеться у повідомленні пресслужби банку.

За добу з рахунків Бонус+ було перераховано 144 млн гривень для українських військових. 850 млн гривень направили на потреби ЗСУ через програму єПідтримка, ці гроші зібрали за 3 дні. З особистих коштів населення за такий самий період для армії було пожертвувано 760 млн гривень.

Загалом за короткий період клієнти ПриватБанку перерахували 1 млрд 700 млн. гривень.

Щоб підтримати українську армію в умовах боротьби з окупантом, клієнти можуть зайти в додаток Приват24, знайти пункт "Добро", потім "Підтримка ЗСУ". У списку карток вибрати картку або рахунок Бонус+.

"Кожна ваша гривня безцінна. Беремо і наближаємо перемогу!" — підсумували в ПриватБанку.

Нагадаємо, Національний банк України відкрив спецрахунки для збирання коштів на потреби Збройних сил України.

Як повідомлялося раніше, через вторгнення Росії в Україну 24 лютого Національний банк Польщі виділить Національному банку України (НБУ) майже 1 мільярд доларів на умовах валютного свопу.