В Ирпене российские оккупанты снарядами разбомбили многоэтажный дом (видео)

За считанные секунды многоэтажный дом в Ирпене был разбомблен войсками страны-агрессора. Ранее из города были эвакуированы женщины и дети.

В городе Ирпень Киевской области российские войска разбомбили многоэтажный жилой дом. 4 марта видео с моментом попадания снарядов в многоэтажку опубликовал местный житель.

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По предварительной информации от автора видео, мирных жителей в разбомбленном российскими захватчиками доме не было.

Ранее сообщалось, что 3 марта из Ирпеня и Бучи вывезли женщин и детей. "Украинская железная дорога" вместе с теробороной и представителями местных властей для этого создали "зеленый коридор".

По состоянию на 4 марта в городе Ворзель Киевской области назревает гуманитарная катастрофа. Местные жители сидят по подвалам без воды и еды, а гуманитарный коридор перекрыли оккупанты. Ранее Фокус сообщал, что оккупанты РФ едят просроченные пайки и спят на улице. Тем временем, глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус призвал срочно открыть гуманитарный коридор в Киеве для оказания помощи нуждающимся.