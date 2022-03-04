У російської армії майже не залишилося ресурсів для війни в Україні, – журналіст (відео)

Христо Грозев стверджує, що російська армія пішла за тактикою обстрілу житлових будинків у містах та селищах, бо Україна не капітулювала в перші три дні. Проте незабаром на окупантів чекає крах, бо в них закінчуються резерви.

Болгарський медіаексперт та керівник видання Bellingcat Христо Грозев заявив, що в російської армії майже не залишилося ресурсів для продовження війни з Україною. Він додав, що спостерігають уповільнення наступу російських військ, а резервів для війни у російської армії залишилися максимум до неділі, 6 березня. Після цього, за словами Грозева, на армію окупантів чекає крах, тому найближчими днями можуть бути ще запекліші бої. Також наступного тижня можуть запровадити додаткові санкції проти офіційних осіб Росії "які ми ніколи не бачили". Таку інформацію він повідомив в ефірі телеканалу "Україна 24" із посиланням на власні джерела.

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"Виходячи з поведінки російської армії та уповільнення наступу, а також за інформацією джерел зсередини, можна говорити, що в них резерви якщо не закінчилися, то закінчаться до неділі ... Я дуже боюся саме того, що вони можуть поводитися запекліше в найближчі години й дні, розуміючи, що в них буде крах за пару днів", — заявив журналіст.

Христо Грозев додав, що російська армія пішла за тактикою обстрілу житлових будинків через те, що Україна не капітулювала в перші три дні, як очікували. Тому Росія пішла шляхом масового обстрілу мирного населення.

Крім того, Грозев анонсував, що наступного тижня США введуть додаткові санкції проти офіційних осіб Росії, зокрема Путіна, "які ми ніколи не бачили". Також є шанс, що НАТО закриє небо над Україною, бо є політична воля в частини сенаторів у Республіканській та Демократичній партії. Вони зараз працюють над цим.

"Я даю 30% ймовірності, що все-таки НАТО закриє небо", — сказав він.

Нагадаємо, 4 березня російські окупанти завдали авіаудару по селищу Мархалівка під Києвом. Внаслідок цього почалася пожежа у восьми житлових будинках. Загинуло п'ятеро людей, троє з них — діти. Також дістали з-під завалів двох дітей, є ймовірність, що там ще одна жінка.

У НАТО відмовилися закривати небо над Україною та відправляти своїх військових. За словами генерального секретаря Єнса Столтенберга, такі дії можуть розв'язати війну Альянсу з Росією та вийти за межі України. За його словами, це призведе до ще більшої руйнації та жертв.