У Харкові окупанти вдарили по будівлі факультету університету Каразіна (фото, відео)
Навчальне приміщення розташоване через дорогу від будівлі Головного управління Національної поліції у Харківській області. Рятувальники попереджають, що пожежа може поширитись.
У Харкові російські окупанти завдали удару по будівлі соціологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.
Будівля факультету була через дорогу від Управління внутрішніх справ (УВС), зазначив він.
На відео можна розглянути пожежу на даху будівлі навчального закладу та вибите скло в сусідньому приміщенні УВС.
Спікерка Головного управління Національної поліції Харківської області Олена Баранник у коментарі "Суспільному" заявила про спалах сусідньої будівлі, де знаходиться Головне управління Нацполіції.
Держуправління з надзвичайних ситуацій повідомило, що внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ і житлові будинки. Є загроза розповсюдження пожежі.
У місцевих пабліках спочатку повідомили про удар ворога по будівлі обласного управління поліції.
Зазначимо, що ворог обстрілює Харків кілька днів поспіль. Снаряди потрапляють у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Зокрема, 1 березня під час обстрілу снаряди потрапили у міську лікарню №3 у Новобаварському районі.
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