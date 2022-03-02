У Харкові окупанти вдарили по будівлі факультету університету Каразіна (фото, відео)

Навчальне приміщення розташоване через дорогу від будівлі Головного управління Національної поліції у Харківській області. Рятувальники попереджають, що пожежа може поширитись.

У Харкові російські окупанти завдали удару по будівлі соціологічного факультету Харківського національного університету імені Каразіна. Про це написав у Telegram радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко.

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Будівля факультету була через дорогу від Управління внутрішніх справ (УВС), зазначив він.

На відео можна розглянути пожежу на даху будівлі навчального закладу та вибите скло в сусідньому приміщенні УВС.

Спікерка Головного управління Національної поліції Харківської області Олена Баранник у коментарі "Суспільному" заявила про спалах сусідньої будівлі, де знаходиться Головне управління Нацполіції.

Держуправління з надзвичайних ситуацій повідомило, що внаслідок ворожих обстрілів горить дах будівлі обласного управління внутрішніх справ і житлові будинки. Є загроза розповсюдження пожежі.

У місцевих пабліках спочатку повідомили про удар ворога по будівлі обласного управління поліції.

Зазначимо, що ворог обстрілює Харків кілька днів поспіль. Снаряди потрапляють у житлові будинки та цивільну інфраструктуру. Зокрема, 1 березня під час обстрілу снаряди потрапили у міську лікарню №3 у Новобаварському районі.

Уранці 1 березня російська армія вдарила по площі Свободи в центрі Харкова. 20 людей отримали поранення, рятувальники та волонтери витягли з-під уламків приблизно 10 осіб.

Бомбардувальники атакували заводи у Харкові, приблизно о 13:30 бомба впала на Харківський авіаційний завод.