В Харькове оккупанты ударили по зданию факультета университета Каразина (фото, видео)
Учебное помещение находится через дорогу от здания Главного управления Национальной полиции в Харьковской области. Спасатели предупреждают, что пожар может распространиться.
В Харькове российские оккупанты нанесли удар по зданию социологического факультета Харьковского национального университета имени Каразина. Об этом написал в Telegram советник министра внутренних дел Украины Антон Геращенко.
Здание факультета находилось через дорогу от Управления внутренних дел (УВД), отметил он.
На видео можно разглядеть пожар на крыше здания учебного заведения и выбитые стекла в соседнем помещении УВД.
Спикер Главного управления Национальной полиции Харьковской области Елена Баранник в комментарии "Суспільному" заявила о возгорании соседнего здания, где находится Главное управление Нацполиции.
Госуправление по чрезвычайным ситуациям сообщило, что в результате вражеских обстрелов горит крыша здания областного управления внутренних дел и жилые дома. Есть угроза распространения пожара.
В местных пабликах изначально сообщили об ударе врага по зданию областного управления полиции.
Отметим, что враг обстреливает Харьков несколько дней подряд. Снаряды попадают в жилые домаи гражданскую инфраструктуру. В частности, 1 марта во время обстрела снаряды попали в городскую больницу №3 в Новобаварском районе.
Утром 1 марта росийская армия ударила по площади Свободы в центре Харькова. 20 человек получили ранения, спасатели и волонтеры вытащили из-под обломков около 10 человек.
Бомбардировщики атаковали заводы в Харькове, примерно в 13:30 бомба упала на Харьковский авиационный завод.