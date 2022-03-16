"Укрзалізниця" повідомила подробиці ракетного обстрілу вокзалу в Запоріжжі.

В обласній держадміністрації, зі свого боку, стверджують, що окупанти запускали кілька ракет по місту. Один зі снарядів прилетів на вокзал "Запоріжжя-2", а другий — у ботанічний сад.

Російські війська обстріляли залізничний вокзал "Запоріжжя-2", внаслідок чого постраждала інфраструктура стратегічного об'єкту. Про це повідомляє пресслужба "Укрзалізниці".

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За даними компанії, внаслідок обстрілу вокзалу "Запоріжжя-2" пошкоджено шляхи, контактна мережа, а в адмінбудинках вилетіли шибки.

На момент атаки на залізничній станції були приміські потяги, але, на щастя, в них не було пасажирів. Через обстріл із боку окупаційних військ "Укрзалізниця" скасувала рейс "Запоріжжя – Канцерівка".

Потяг сполученням "Запоріжжя – Синельникове" вирушив о 09:30 зі станції Запоріжжя-Ліве.

"Персонал і пасажири не постраждали. Відправлення всіх приміських потягів, що відправлялися зі станції Запоріжжя-2, буде тимчасово перенесено на основний залізничний вокзал міста", — йдеться у повідомленні "Укрзалізниці".

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Голова Запорізької обласної держадміністрації Олександр Старух повідомив, що російські окупанти вперше з початку повномасштабного вторгнення обстрілювали цивільні об'єкти в місті.

За його словами, ворожі ракети прилетіли не лише на територію вокзалу "Запоріжжя-2", а й у місцевий ботанічний сад. За попередньою інформацією, жертв і постраждалих унаслідок обстрілу обласного центру немає.

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Нагадаємо, вночі 16 березня на території залізничного вокзалу "Запоріжжя-2" пролунав сильний вибух. Як зазначав секретар міськради Анатолій Куртєв, на місці НП працюють спецслужби, щоб з'ясувати характер вибуху.

Також 16 березня РНБО публікувала список ліквідованих командирів російської армії в Україні.