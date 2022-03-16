У Запоріжжі на залізничному вокзалі прогримів вибух, — міськрада

За словами секретаря міськради Анатолія Куртєва, характер вибуху наразі встановлюється, а на місці НП працюють відповідні спецслужби.

У середу вранці, 16 березня, на території залізничного вокзалу "Запоріжжя-2" пролунав вибух. Цю інформацію підтвердив секретар Запорізької міськради Анатолій Куртєв.

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За його словами, характер вибуху, який прогримів на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2", наразі встановлюється. На місці НП уже працюють відповідні спецслужби.

Анатолій Куртєв також закликав мешканців міста не панікувати та не розповсюджувати в соціальних мережах фото чи відеоматеріали з наслідками вибуху на залізничному вокзалі "Запоріжжя-2".

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