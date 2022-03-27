"Настолько патриотичных людей я не видела никогда". Как живет Николаев в военное время

Как жители Николаева адаптируются к военным реалиям, какие проблемы наиболее актуальны для города и почему он никогда не сдастся врагу.

Украинцы следят за событиями в Николаеве с пристальным вниманием. И не только потому, что глава областной администрации Виталий Ким стал звездой соцсетей. Николаев — одна из стратегических целей оккупантов, которым крайне важно занять город, чтобы продвигаться на Одессу. Однако этой цели россияне не достигли: попытки взять город провалились, и теперь он, по словам Виталия Кима, стал тыловым. В то же время в области ситуация остается сложной, некоторые населенные пункты оккупированы, идут бои.

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О том, как сейчас живет областной центр, Фокус поговорил с местной жительницей Инной Терлецкой. Она остается в городе, работает, волонтерит и видит, как Николаев продолжает жить, бороться и верить в победу.

Николаев будет стоять до последнего

Ирина, как вы узнали, что началась война?

— 24 февраля были слышны взрывы, прилетело в аэропорт Кульбакино. Я живу далековато от аэропорта, поэтому звук ударов был отдаленным. Я из Луганска, и по опыту знаю, когда совсем страшный обстрел, а когда терпимо и можно жить.

Входили ли российские войска в город?

— У нас в городе их нет. Был момент в начале марта, когда несколько танков появились на центральной улице, даже не знаю, как они смогли там оказаться. Но их разбили, и больше захватчиков в Николаеве не было. В области ситуация намного печальней, русские войска есть в селах, но их потихоньку выбивают. Сейчас очень часто объявляют воздушные тревоги, но наши обычно сбивают ракеты, и попадания редки.

Насколько пострадал Николаев от обстрелов? Есть ли разрушения, ощутимые для горожан?

— Для горожан ощутимее всего разрушения жилых домов, их достаточно много. Вчера прилетело в один из домов, и оттуда не выпускают жильцов, пока не разминируют неразорвавшийся снаряд. Такое часто бывает. Также прилетело в гостиницу "Ингул".

Во многих городах в первые дни войны горожане массово уезжали. Было ли такое в Николаеве?

— Конечно, многие уехали. Вначале у нас была открыта единственная дорога на Одессу. На мосту были большие очереди из автомобилей, автобусов — их организовывал Красный крест, волонтерские группы, которые вывозили в основном женщин и детей. По ощущению город опустел. Но мой круг общения, в Фейсбуке и в реальности, весь остался. Мой муж в теробороне, и я не имею права уехать.

Как война повлияла на горожан?

— Я вижу, что сейчас люди сильно сплотились. Когда звоню коллегам по работе в другие города, люди отвечают гораздо отзывчивее, вежливее, заботливее. Меня это пронимает до мурашек. Что касается Николаева, то настолько патриотичных людей я не видела никогда. Возможно, это мой круг общения. Но с кем я ни знакомлюсь — он патриот. Николаевцы будут стоять до последнего, никто не задумывается, что нужно беречь жизнь.

Мы в городе делаем все возможное: сетки плетем, волонтерим. Поначалу собирали экипировку для теробороны, поскольку не сразу появилось обеспечение.

Специально посмотрела фильм "Матрица. Революция". Считаю его очень знаковым, если проводить параллели с нашими событиями. Там идет борьба добра и зла, и силы добра отказались "жить кое-как", а решили бороться. Я считаю, что у нас есть такая же сильная вера в победу.

Военные будни Николаева

Едут ли к вам переселенцы из оккупированных городов?

— В Николаев делали зеленые коридоры, вывозили людей из окружающих поселков. Как их размещают, не знаю. Но много людей осталось дома, несмотря на оккупацию и отсутствие связи, бывало, что и по десять дней. Выехать нелегко, ведь ситуация постоянно меняется, и неизвестно, как долго война может продолжаться

Адаптировались ли горожане к нынешнему положению?

— Да, конечно, человек привыкает ко всему. Например, мой транспорт теперь — велосипед, везде на нем езжу, на работу и по делам. Я ни разу не спускалась в подвал, все время провожу в квартире, обустроилась по правилу двух стен. А те, кто с детьми, в панике, сидят в подвалах. Но я считаю, что это не очень хорошая альтернатива.

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Как работает инфраструктура города? Есть ли свет, вода, тепло?

— У нас есть все обеспечение, для меня это очень важно.

Работают ли магазины? Есть ли очереди?

— Сначала в магазинах раскупили все из-за паники. И в первое время ощущался продовольственный кризис: к примеру, картошка была, но стоила 37 грн. Но прошла неделя-другая, и в магазинах есть все необходимое для жизни, продукты завозят. Очередей уже нет. Проблем со снятием наличных денег тоже нет.

Какая ситуация в Николаеве с медикаментами?

— Аптеки работают, в последнее время есть недостаток сердечных и успокоительных средств. Знаю, что приходит гуманитарная помощь, но ни разу не пыталась ее брать. Те, кто нуждается, обращаются к семейным докторам, кажется, они распределяют гуманитарку. Да, медикаментов меньше, но о критическом недостатке я не знаю.

[ + – ] Центральный рынок Николаева возобновил работу. На территории есть бомбоубежище Фото: niklife.com.ua [ + – ] Центральный рынок Николаева возобновил работу. На территории есть бомбоубежище Фото: niklife.com.ua [ + – ] Центральный рынок Николаева возобновил работу. На территории есть бомбоубежище Фото: niklife.com.ua [ + – ] Центральный рынок Николаева возобновил работу. На территории есть бомбоубежище Фото: niklife.com.ua [ + – ] Центральный рынок Николаева возобновил работу. На территории есть бомбоубежище Фото: niklife.com.ua [ + – ] Центральный рынок Николаева возобновил работу. На территории есть бомбоубежище Фото: niklife.com.ua

Закон и порядок. Бизнес в Николаеве работает, с мародерами эффективно борются

Есть ли случаи мародерства в городе?

— Да, но с мародерами эффективно борются. Как и в других городах, их привязывают к столбам, снимают штаны, и так они и стоят. Полиция у нас работает хорошо, я часто вижу патрули. Мне есть с чем сравнить: родственник сейчас в Северодонецке, говорит, что полиции там с первых дней войны не стало.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким призывал бизнес снова работать. Возвращаются ли николаевские предприятия к работе?

— Я бухгалтер, веду различные предприятия, и у нас есть проекты. Да, люди работают, перечисления идут, банки отлично работают. Бизнес в городе не умер, потихоньку работает, старается. У нас открылись даже парикмахерские, йога-клуб.

Ким заявлял, что городские рекламные борды и "будки" (так в Николаеве называют МАФы. — Ред.) пойдут на нужды армии. Видите ли вы эту работу в городе?

— Да, это делают. Сегодня в центре города демонтировали огромные борды со стойками и грузят их в машину. Все делается быстро и сплоченно. Когда Ким попросил собрать шины для защиты Николаева, горожане это сделали за два часа.

Наверное, нынешняя сплоченность — это воспитательный момент для людей. Появляется понимание того, что в будущем мы будем пристально следить за действиями властей: Украина должна очиститься от коррупции, чтобы развиваться и возрождаться.

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