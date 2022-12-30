"Сатанізм, нацизм та ЛГБТ": Кадиров розповів, проти чого воює РФ (відео)

Керівник Чечні звернувся до арабів, закликавши їх боротися з тими, хто "намагається нав'язувати нетрадиційні цінності в Україні". Він обіцяє допомогти з потраплянням на війну всім охочим.

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Глава Чеченської республіки Рамзан Кадиров на російському телебаченні заявив, що всі, хто не хоче жити під прапором ЛГБТ, повинен допомогти воювати РФ. Відповідну заяву він зробив в ефірі телеканалу "Грозный", повідомляє Фокус .

Кадиров звернувся до жителів арабських країн. Він заявив, що до війни мають приєднатися всі ті, хто проти нав'язування світу "нетрадиційних цінностей". Кадиров стверджує, що війна в Україні ведеться проти "сатанізму, нацизму та фашизму".

"Сьогодні ми захищаємо цінності мусульман. Хто не хоче жити під прапором ЛГБТ — має піднятися і допомогти нам впоратися з цим. Кожен може нам допомогти навіть із того місця, де він є", — заявив голова Чечні.

Також він додав, що вони допоможуть усім охочим вступити у війну проти України.

Нагадаємо, 29 грудня Рамзан Кадиров заявив, що після Володимира Путіна він хоч і має право, але балотуватися у президенти не планує. Керувати країною, за його словами, практично неможливо.

16 грудня ЗМІ писали, що Володимир Путін доручив Кадирову вбивство Володимира Зеленського та захоплення уряду в Києві. Проте план зірвали Сили оборони України.