"Маю право": Кадиров відповів, чи збирається йти в президенти РФ (відео)

За словами президента Чечні, керувати Росією після "мудрого, чесного, сильного та далекоглядного" Путіна буде "практично неможливо", тому він бажає президенту РФ довгих років правління.

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Президент Чеченської республіки РФ Рамзан Кадиров заявив, що хоч і має право балотуватися в президенти Росії, проте робити цього не збирається. Про це політик заявив у четвер, 29 грудня, під час своєї щорічної пресконференції, передає "РИА Новости".

"Я громадянин Росії, я маю право (балотуватися в президенти – ред.). Іншим можна, чеченцям не можна, чи що? Можна. Але я ніколи не робитиму цього", — сказав глава Чечні.

За словами Кадирова, керувати країною після "мудрого, далекоглядного, сильного, талановитого, чесного, порядного" президента РФ Володимира Путіна буде "практично неможливо". Водночас, президент Чеченської республіки побажав Путіну довгих років правління і запевнив, що продовжить йому допомагати.

Наступні вибори на посаду президента РФ заплановано на весну 2024 року.

Крім того, Кадиров заявив, що "нам гріх не йти за Путіним", оскільки той "не боїться нікого і нічого".

Нагадаємо, у грудні видання The Wall Street Journal з посиланням на заяви української розвідки та спецслужб повідомило, що на початку масштабної війни в Україні президент РФ Володимир Путін направив розпорядження голові Чечні Рамзану Кадирову зайняти київський урядовий квартал і вбити президента України Володимира Зеленського.

Тим часом колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов висловив думку, що доля режиму президента РФ Володимира Путіна вирішена наперед і той може втратити владу протягом наступних півтора року.