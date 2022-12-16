"Доля вирішена наперед": у Росії назвали терміни, коли Путін може втратити владу

Глава Кремля, за словами експрем'єр-міністра РФ Михайла Касьянова, може скласти свої повноваження через 6 місяців, якщо Москва офіційно капітулює у війні проти України.

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Доля режиму президента РФ Володимира Путіна вирішена наперед — він може втратити владу протягом наступних півтора року. Про це в інтерв'ю виданню Bild розповів колишній прем'єр-міністр Росії Михайло Касьянов.

За його словами, політичний уплив Володимира Путіна суттєво знизився після низки військових провалів ЗС РФ в Україні. Михайло Касьянов вважає, що доля режиму чинного президента вирішена наперед — глава Кремля зможе утримувати владу протягом півтора року до наступних виборів, які відбудуться 2024 року.

Крім того, існує сценарій, за якого Володимир Путін може раніше втратити крісло президента Росії. Касьянов не виключає, що глава Кремля складе свої повноваження за власним бажанням значно раніше, вже через 6 місяців.

За словами експрем'єр-міністра, такий сценарій можливий, якщо Москва капітулює у війні проти України, і тоді виконуватиме обов'язки президента глава уряду, який має призначити дострокові президентські вибори. Путіну, як вважає Касьянов, у такому разі доведеться "заздалегідь підготуватися" й обрати прем'єр-міністром "потрібну людину".

Ще один сценарій — завершення президентського терміну Путіна в березні 2024 року та його автоматична відставка. Касьянов вважає, що такий варіант подій обов'язково відбудеться, оскільки чинний режим Кремля вже руйнується зсередини і не є життєздатним у перспективі.

"Режим розповзається вже, розпливається. Люди мріють — уся вертикаль, особливо московська, федеральна вертикаль — вони мріють про те, щоб якнайшвидше все це розповзлося, і вони розбіглися по кутах, сховалися від можливої відплати кожному з них. Тому доля режиму вирішена наперед. Це питання часу — це буде за пів року, за рік чи за півтора", — резюмував Касьянов в інтерв'ю виданню Bild.

На можливий державний переворот у Кремлі раніше натякав президент України Володимир Зеленський. За словами глави держави, що раніше Володимир Путін закінчить повномасштабну війну, то довше він зможе прожити.

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