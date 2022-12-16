"Судьба предрешена": в России назвали сроки, когда Путин может потерять власть

Глава Кремля, по словам экс-премьер-министра РФ Михаила Касьянова, может сложить свои полномочия через 6 месяцев, если Москва официально капитулирует в войне против Украины.

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Судьба режима президента РФ Владимира Путина предрешена — он может потерять власть в течение следующих полутора лет. Об этом в интервью изданию Bild рассказал бывший премьер-министр России Михаил Касьянов.

По его словам, политическое влияние Владимира Путина существенно снизилась после череды военных провалов ВС РФ в Украине. Михаил Касьянов считает, что судьба режима действующего президента предрешена — глава Кремля сможет удерживать власть в течение полутора лет до следующих выборов, которые состоятся в 2024 году.

Более того, существует сценарий, при котором Владимир Путин может раньше потерять кресло президента России. Касьянов не исключает, что глава Кремля сложит свои полномочия по собственному желанию значительно раньше — уже через 6 месяцев.

По словам экс-премьер-министра, такой сценарий возможен, если Москва капитулирует в войне против Украины, и тогда исполнять обязанности президента будет глава правительства, которому предстоит назначить досрочные президентские выборы. Путину, как считает Касьянов, в таком случае придется "заранее подготовиться" и выбрать премьер-министром "нужного человека".

Еще один сценарий — завершение президентского срока Путина в марте 2024 года и его автоматическая отставка. Касьянов считает, что такой вариант событий обязательно произойдет, поскольку действующий режим Кремля уже разрушается изнутри и не является жизнеспособным в перспективе.

"Режим расползается уже, расплывается. Люди мечтают — вся вертикаль, особенно московская, федеральная вертикаль – они мечтают о том, чтобы как можно быстрее все это расползлось и они разбежались по углам, спрятались от возможного возмездия каждому из них. Поэтому судьба режима предрешена. Это вопрос времени — это будет через полгода, через год или через полтора", — резюмировал Касьянов в интервью изданию Bild.

На возможный государственный переворот в Кремле ранее намекал президент Украины Владимир Зеленский. По словам главы государства, чем раньше Владимир Путин закончит полномасштабную войну, тем дольше он сможет прожить.

Также Фокус в своем материале детально разбирался, какой трибунал для Владимира Путина предлагает организовать Европа.