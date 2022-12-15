Чем раньше Путин уйдет из Украины, тем дольше он проживет, — Зеленский

Президент Украины заявил, что будущее поражение президента РФ в войне уже очевидно и ему следует отвести войска к границам 1991-го года, чтобы начать переговоры.

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Поражение президента РФ Владимира Путина в войне против Украины уже очевидно — чем быстрее он признает ошибку и отведет войска к границам образца 1991-го года, тем дольше проживет он сам и его окружение. Об этом в интервью The Economist заявил президент Украины Владимир Зеленский.

"Чем раньше закончится война и Россия изберет путь признания трагической ошибки ее начала, тем дольше российский президент будет обеспечивать свою жизнь и жизнь своего окружения", — сказал глава государства.

По словам Зеленского, чем закончится война "уже ясно" и Украина стремится вернуть себе территориальную целостность, чтобы обезопасить себя от повторного вторжения со стороны РФ.

"Надо смотреть на реальную картину, когда весь мир, в первую очередь, показывает не просто поддержку, а дипломатически, экономически, санкциями, изоляцией показывает, что за агрессию надо платить. Дойти до границ и потом платить", — сказал президент.

Зеленский добавил, что, если Путин отведет войска РФ к границам 1991-го года, то в этом случае война перейдет из плоскости военных действий в плоскость дипломатии. Отдать соответствующее распоряжение может только российский президент, выразил уверенность Зеленский.

Напомним, сегодня The Economist также опубликовало интервью с главнокомандующим Вооруженных сил Украины Валерием Залужным, в котором тот спрогнозировал новую попытку наступления РФ на Киев, оценил перспективы новой волны мобилизации в Украине и рассказал, сколько оружия необходимо ВСУ, чтобы выйти на границы 23 февраля.

Также мы писали, что в Кремле отвергли предложение президента Украины вывести российские войска с территории страны на Рождество.