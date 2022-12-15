Чим раніше Путін піде з України, тим довше він проживе, — Зеленський

Президент України заявив, що майбутня поразка президента РФ у війні вже очевидна і йому слід відвести війська до кордонів 1991 року, щоб розпочати переговори.

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Поразка президента РФ Володимира Путіна у війні проти України вже очевидна — чим швидше він визнає помилку і відведе війська до кордонів зразка 1991 року, тим довше проживе він сам і його оточення. Про це в інтерв'ю The Economist заявив Президент України Володимир Зеленський.

"Чим раніше закінчиться війна і Росія обере шлях визнання трагічної помилки її початку, тим довше російський президент забезпечуватиме своє життя та життя свого оточення", — сказав глава держави.

За словами Зеленського, чим закінчиться війна "вже зрозуміло" і Україна прагне повернути собі територіальну цілісність, щоб убезпечити себе від повторного вторгнення з боку РФ.

"Треба дивитися на реальну картину, коли весь світ насамперед показує не просто підтримку, а дипломатично, економічно, санкціями, ізоляцією показує, що за агресію треба платити. Дійти до кордонів і потім платити", — сказав президент.

Зеленський додав, що якщо Путін відведе війська РФ до кордонів 1991-го року, то в цьому випадку війна перейде з площини військових дій до площини дипломатії. Віддати відповідне розпорядження може лише російський президент, висловив упевненість Зеленський.

Нагадаємо, сьогодні The Economist також опублікувало інтерв'ю з Головнокомандувачем Збройних сил України Валерієм Залужним, в якому той спрогнозував нову спробу наступу РФ на Київ, оцінив перспективи нової хвилі мобілізації в Україні та розповів, скільки зброї необхідно ЗСУ, щоб вийти на кордони 23 лютого.

Також ми писали, що у Кремлі відкинули пропозицію президента України вивести російські війська з території країни на Різдво.