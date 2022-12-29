"Имею право": Кадыров ответил, собирается ли идти в президенты РФ (видео)

По словам президента Чечни, руководить Россией после "мудрого, честного, сильного и дальновидного" Путина будет "практически невозможно", поэтому он желает президенту РФ долгих лет правления.

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Президент Чеченской республики РФ Рамзан Кадыров заявил, что, хоть и имеет право баллотироваться в президенты России, однако делать этого не собирается. Об этом политик заявил в четверг, 29 декабря, во время своей ежегодной пресс-конференции передает "РИА Новости".

"Я гражданин России, я имею право (баллотироваться в президенты – ред.). Другим можно, чеченцам нельзя, что ли? Можно. Но я никогда не буду этого делать", — сказал глава Чечни.

По словам Кадырова, управлять страной после "мудрого, дальновидного, сильного, талантливого, честного, порядочного" президента РФ Владимира Путина руководить государством будет "практически невозможно". В то же время президент Чеченской республики пожелал Путину долгих лет правления и заверил, что продолжит ему помогать.

Следующие выборы на должность президента РФ запланированы на весну 2024 года.

Кроме того Кадыров заявил, что "нам грех не идти за Путиным", так как тот "не боится никого и ничего".

Напомним, в декабре издание The Wall Street Journal со ссылкой на заявления украинской разведки и спецслужб сообщило, что в начале масштабной войны в Украине президент РФ Владимир Путин направил распоряжение главе Чечни Рамзану Кадырову занять киевский правительственный квартал и убить президента Украины Владимира Зеленского.

Тем временем бывший премьер-министр России Михаил Касьянов выразил мнение, что судьба режима президента РФ Владимира Путина предрешена и тот может потерять власть в течение следующих полутора лет.