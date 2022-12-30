"Сатанизм, нацизм и ЛГБТ": Кадыров рассказал, против чего воюет РФ (видео)

Руководитель Чечни обратился к арабам, призвав их бороться с теми, кто "пытается навязывать нетрадиционные ценности в Украине". Он обещает помочь с попаданием на войну всем желающим.

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Глава Чеченской республики Рамзан Кадыров на российском телевидении заявил, что все, кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ должен помочь воевать РФ. Соответствующее заявление он сделал в эфире телеканала "Грозный", передает Фокус.

Кадыров обратился к жителям арабских стран. Он заявил, что к войне должны присоединиться все те, кто против навязывания миру "нетрадиционных ценностей". Кадыров утверждает, что война в Украине ведется против "сатанизма, нацизма и фашизма".

"Сегодня мы защищаем ценности мусульман. Кто не хочет жить под знаменем ЛГБТ — должен подняться и помочь нам справиться с этим. Каждый может нам помочь даже с того места, где он есть", — заявил глава Чечни.

Также он добавил, что они помогут всем желающим вступить в войну против Украины.

Напомним, 29 декабря Рамзан Кадыров заявил, что после Владимира Путина он хоть и имеет право, но баллотироваться в президенты не планирует. Руководить страной, по его словам, будет практически невозможно.

16 декабря СМИ писали, что Владимир Путин поручил Кадырову убийство Владимира Зеленского и захват правительства в Киеве. Однако план сорвали Силы обороны Украины.