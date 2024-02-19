Підірвали "Змія Горинича": в ЗСУ розповіли про нові рубежі оборони під Авдіївкою

ЗСУ підірвали російську установку, яка намагалась розмінувати прохід шириною від 6 до 14 м для просування військ ЗС РФ.

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ЗС РФ втратили установку для розмінування "Змій Горинич", яка діяла на Таврійському напрямку. Вороги намагаються атакувати нові оборонні рубежі ЗСУ на захід від Авдіївки. Про деталі подій на лінії фронту у Запорізькій та на півдні Донецької області командувач Оперативно-стратегічного угруповання військ (ОСУВ) "Таврія" бригадний генерал Олександр Тарнавський розповів в Telegram-каналі.

Зі слів Тарнавського, під Авдіївкою російські війська протягом минулої доби провели п'ять атак біля трьох населених пунктів — Новобахмутівка, Ласточкине та Первомайське. Українські бійці перебувають на нових оборонних рубежах і успішно відбивають штурми противника.

Бої під Авдіївкою - де тримають оборону ЗСУ Фото: DeepState

Інші "гарячі" ділянки:

під Мар'їнською — росіяни рвались вперед 18 разів, атаки відбувались за підтримки авіації;

під Роботиним — ворог для атак задіював малі піхотні групи, які намагались просуватись вперед за підтримки бронетехніки.

Противник втратив установку для розмінування УС-77 "Змій Горинич", заявив бригадний генерал. Де саме відбулось знешкодження та яку зброю для цього використали, не вказується.

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Крім УС-77, на напрямку роботи ОСУВ "Таврія" ЗС РФ позбулись 624 осіб живої сили, 25 бронемашин (4 танки та 21 бронемашину піхоти). Також підірвали один склад БК. Ще один результат відпрацювання Сил оборони — знищення 239 російських БПЛА, написав генерал.

Зазначимо, УС-77 "Змій Горинич" — установка для розмінування, розроблена за часів СРСР в 70 рр. минулого століття. Установка здатна робити прохід на замінованих полях:

протитанкові міни — шириною 6 м і довжиною 80-90 м;

протипіхотні міни (наприклад, американські міни М14) — шириною до 14 м.

Бої під Авдіївкою — деталі

17 лютого командувач Тарнавський підтвердив, що бійці ЗСУ отримали наказ відійти від позиції з Авдіївки на нові оборонні рубежі. Раніше стало відомо, що для прикриття відступу на дану ділянку фронту перекинули 3 окрему штурмову бригаду, яка певний час втримувала район Авдіївського коксохімічного заводу. Тим часом українські військові відходили від укріпленої точки "Зеніт": російські окупанти розстріляли полонених, яких там відшукали.

19 лютого аналітики Інституту вивчення війни зауважили, що на захід від Авдіївки створено рубіж оборони, який має зупинити спробу просування ЗС РФ.

Нагадуємо, експерти пояснили, за рахунок чого ЗС РФ змогли просунутись під Авдіївкою. Одна з причин — масове використання керованих авіабомб: протягом доби їх скидали більш як 150 шт. Інша причина — нестача снарядів для артилерії, які Україні пообіцяли, але не надали, західні партнери.