Еврокомиссия представит переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС в марте

В марте Украина получит от ЕС первый платеж в размере 4,5 миллиарда евро из четырехлетней программы на 50 миллиардов евро, рассказала Урсула фон дер Ляйен.

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Европейская комиссия представит организационные аспекты переговорного процесса о вступлении Украины в Европейский Союз. Об этом президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала в Киеве на совместной пресс-конференции с президентом Украины Владимиром Зеленским и премьерами Бельгии Александером де Кроо, Италии Джорджией Мелони и Канады Джастином Трюдо, пишет УНИАН.

"Я вдохновлена тем, я знаю, что вы работаете, чтобы не отставать в выполнении рекомендаций Европейской комиссии. С нашей стороны, мы, Еврокомиссия, представим переговорную рамку в середине марта", — заявила фон дер Ляйен.

Президент ЕК отметила, что начат процесс анализа соответствия украинского законодательства праву Европейского Союза. Также она добавила, что в марте Украина получит от ЕС первый платеж в размере 4,5 миллиарда евро из четырехлетней программы на 50 миллиардов евро.

Напомним, что министр иностранных дел Дмитрий Кулеба 24 февраля обсудил с высоким представителем Европейского Союза по вопросам иностранных дел и политики безопасности Жозепом Боррелем военную помощь Украине .

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен раскрыла сроки, в которые Украина получит первый транш по программе Ukraine Facility. Речь идет о 4,5 миллиарда евро.