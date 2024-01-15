"Маємо брати приклад із Південної Кореї": Клімкін про складові перемоги України (відео)

Повною перемогою можна вважати не просто вихід до кордонів до 1991 року, а повну безпеку України. Вона можлива через розвиток власного ВПК та вступ до ЄС і НАТО, вважає колишній очільник МЗС Павло Клімкін.

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Україні потрібно пам'ятати про приклад Південної Кореї, яка попри постійну загрозу змогла стати однією з найрозвиненіших держав світу. Основною перемогою для України будуть не кордони 1991 року, а безпека завдяки вступу в європейські структури та НАТО, а також власний розвинений ВПК та потужна, професійна армія. Про це в інтерв'ю Фокусу розповів колишній очільник Міністерства закордонних справ України Павло Клімкін.

На думку дипломата, щоб Україні досягти успіху та розвитку, потрібно постійно рухатися вперед і розуміти, що цей процес схожий на їзду на велосипеді — якщо зупинишся, то і впадеш. Будь-яка ціль, військова, політична чи економічна, грунтується на постійному русі вперед.

"Для мене перемога — це коли Україна остаточно стане частиною західного світу, членом НАТО та ЄС, — акцентує Клімкін. — Яким би не був черговий диктатор у РФ, ми не повинні на цьому зациклюватися та робити своє — потужний ВПК, армію, щоб будь-якому ворогові дати по зубах".

Звичайно, хотілося б, щоб Україна перемогла вже у 2024 році, але треба дивитися реальності у вічі, бо перемога може наступити й через місяць, а може, і через десять років, вважає дипломат. Можемо подивитися на Південну Корею, яка, маючи подібні проблеми з постійним ворогом, як і Україна, спромоглася перетворитися з доволі бідної держави на одну з провідних країн світу.

"Звичайно, я не хочу такої долі для України, як у Південній Кореї, — зазначає колишній очільник МЗС. — Проте нам потрібно бачити подібні приклади й знати, що навіть під постійною загрозою можна жити й успішно розвиватися, якщо прикладати до цього значні сили".

Україна має стати своєрідною "історією успіху" для себе та для європейських партнерів, каже Павло Клімкін. Для цього, перш за все, треба розвивати власний ВПК, що дозволить не просити західну зброю, а робити її спільно з європейськими друзями. І головне, щоб в РФ знали, що така зброя в нас є й наші кордони — найзахищеніші.

Раніше Фокус розповідав, що в ЄС встановили термін, за який ухвалять допомогу Україні. Лідери Євросоюзу сподіваються ухвалити пакет на 50 мільярдів євро, але також готують альтернативні варіанти підтримки України.