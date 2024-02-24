"Історичні рішення": ЄС поставить в Україну понад 150 000 снарядів, Кулеба розкрив терміни

Голова МЗС Дмитро Кулеба назвав артснаряди "абсолютним пріоритетом". З його слів, Євросоюз працює над тим, щоб обсяги їхніх постачань збільшились.

Related video

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба 24 лютого обговорив з високим представником Європейського Союзу з питань закордонних справ і політики безпеки Жозепом Боррелем військову допомогу України. Деталями розмови він поділився у соцмережі X (раніше — Twitter).

Голова МЗС розповів, що Боррель підтвердив "повну солідарність" Євросоюзу з Україною. Міністр подякував йому за керівництво та підтримку протягом двох років повномасштабної війни.

"ЄС прийняв історичні рішення щодо надання Україні зброї, запровадження санкцій проти Росії, початку переговорів про вступ України до ЄС та підтримки Формули миру Володимира Зеленського", — зазначив Кулеба.

Він підкреслив, що попереду ще багато "вдосконалень і рішень". ЄС та Україна працюють над тим, щоб вони були ухвалені швидко.

"Абсолютним пріоритетом зараз є артилерійські снаряди", — заявив міністр.

Він додав, що до кінця березня Євросоюз планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів. Окрім того, ЄС працює над подальшим збільшенням обсягів постачань.

Публікація Дмитра Кулеби від 24 лютого Фото: Скриншот

Нагадаємо, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн розкрила терміни, в які Україна отримає перший транш за програмою Ukraine Facility. Йдеться про 4,5 мільярда євро.

Заступниця спікера Пентагона Сабріна Сінгх розповіла, що стало перешкодою для постачання нової партії балістичних ракет ATACMS в Україну.