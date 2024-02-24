В Киеве будет открыт инновационный оборонный офис, — Урсула фон дер Ляйен (видео)

По словам президента Еврокомиссии, сейчас разрабатывается новая стратегия оборонной промышленности стран Евросоюза, которая будет представлена через три недели.

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Евросоюз должен открыть инновационный оборонный офис в Киеве с целью интеграции Украины в европейский оборонно-промышленный комплекс. Об этом заявила президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на брифинге 24 февраля, в день второй годовщины полномасштабного вторжения России в Украину.

"Мы удваиваем свою военную поддержку Украины. Мы уже предоставили 28 миллиардов евро и работаем над созданием специального фонда помощи Украине и еще добавляем 5 миллиардов евро для закупки вооружений. Параллельно оборонная промышленность стран ЕС наращивает свои возможности на 40%. Мы уже предоставили полмиллиона боеприпасов, а до конца года передадим один миллион. Кроме того, 60 тысяч украинских бойцов будут подготовлены с нашей помощью. Мы хотим укрепить оборонные мощности Украины", — сообщила глава Еврокомиссии.

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По ее словам, сейчас разрабатывается новая стратегия оборонной промышленности, которая будет представлена через три недели.

"Это будет первый шаг к интеграции Украины в наши оборонные промышленные программы в Европе. Мы учимся от вашего опыта на поле боя, мы хотим интенсифицировать это сотрудничество и хотим для этого открыть инновационный оборонный офис в Киеве", — добавила она.

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Еврокомиссия представит переговорные рамки по вступлению Украины в ЕС в марте

Напомним, в субботу, 24 февраля, во время встречи премьера Украины Дениса Шмыгаля с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен они скоординировали следующие шаги в рамках инициативы Ukraine Facility, которая предусматривает выделение 50 миллиардов евро в течение четырех лет. Первый транш поступит в украинский бюджет уже весной этого года.