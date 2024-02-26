У МЗС закликали заборонити експорт снарядів з ЄС в інші країни, крім України

Дмитро Кулеба зазначив, що західні партнери занадто пізно ухвалили рішення про нарощування власного виробництва боєприпасів і визнають цю помилку.

Related video

Українська армія наразі відчуває брак снарядів на передовій, тому експорт усіх боєприпасів із Європи до інших країн необхідно призупинити, бо їх мають направити в Україну. Про це в інтерв'ю RND 26 лютого заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

"Усі контракти на експорт боєприпасів європейського виробництва до третіх країн мають бути припинені, а всі такі боєприпаси мають бути відправлені в Україну", — заявив він.

За словами глави української дипломатії, буквально кожен патрон, вироблений на території Європи, має служити обороні Європи.

Кулеба також розкритикував західних партнерів за ситуацію, що склалася з боєприпасами для Збройних сил України, і зізнався, що говорить про проблему під час кожної зустрічі з союзниками. У відповідь, за словами міністра, вони визнають свої помилки.

"Вони занадто пізно ухвалили рішення про нарощування власного виробництва, підписання довгострокових контрактів і запуск нових виробничих ліній. На жаль, тепер ми розплачуємося за ці помилки", — підкреслив Кулеба.

Важливо

"Доводиться жертвувати": Кулеба назвав одну з причин, чому ЗСУ вийшли з Авдіївки

Раніше глава українського МЗС Дмитро Кулеба заявив, що артилерійські боєприпаси є абсолютним пріоритетом у плані військової допомоги Україні. Міністр уточнив, що Євросоюз планує поставити в Україну майже 170 тисяч снарядів до кінця березня.