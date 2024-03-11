Почему Макрон уже в третий раз отложил визит в Украину: в Politico назвали причину

По словам представителя Елисейского дворца, президент Франции хочет привезти в Киев "более ощутимые результаты", поэтому ему нужно время для дискуссий с союзниками.

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Визит президента Франции Эмманюэля Макрона в Украину 14-15 марта снова был отложен, но не из-за соображений безопасности. Об этом пишет издание Politico, ссылаясь на Елисейский дворец.

Как подчеркнул представитель администрации, Макрон хочет привезти в Киев "ощутимые результаты", поэтому хочет "взять необходимое время" для дискуссий с союзниками.

Инсайдер издания из дипломатических кругов Франции отметил, что планирование визита французского президента не связано с вопросами безопасности, по которым "нет никаких беспокойств".

"Нужно немного времени, чтобы (заключить, — ред.) различные коалиции и их операционные обязательства с нашими партнерами", — уточнил дипломат.

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Кроме того, источники проинформировали, что Макрон должен был сперва посетить Одессу, а затем отправиться в столицу Украины. Президент также должен был объявить о создании фонда в 200 миллионов евро, выплачиваемого в виде пожертвований для гражданских проектов.

Кроме этого, ожидалось, что Макрон официально заявит о приходе Французского агентства развития как координатора помощи Украине.

В то же время французско-украинский деловой совет Medef International, который одновременно организовывал миссию в Киев, также отменил поездку.

К истории неосуществленных визитов Макрона

Ранее стало известно, что Эмманюэль Макрон уже трижды откладывал свой визит в Украину.

Politico отмечает, что сначала Макрон планировал поехать в Украину в феврале, чтобы подписать двустороннее соглашение о безопасности с президентом Владимиром Зеленским. Этот визит отложили, когда Зеленский приехал в Париж, чтобы заключить соглашение.

По словам дипломатов, вторую встречу запланировали на начало марта, но потом ее перенесли на конец недели. В воскресенье, 10 марта, у президента Франции сообщили, что его поездка в Украину должна состояться в ближайшие недели.

По данным издания, два дипломатических источника сообщили, что французские власти рассматривают вопрос расширения поездки в Украину, включив в нее других руководителей западных государств, чтобы они присоединились к Макрону, а не ограничиться простой двусторонней поездкой — как попытку продемонстрировать единство среди союзников и солидарность с Украиной.

Кроме того, эксперты Politico обратили внимание, что в последние недели Макрон занял более жесткую позицию в отношении России, обвинив ее в агрессивном поведении в отношении Франции и Европы и подчеркнув, что Москву необходимо победить.

Президент Франции активно поддержал чешскую инициативу по закупке боеприпасов для Украины у неевропейских партнеров и в создании поддержки коалиции по дальнобойным ракетам для Украины.

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Напомним, что французский президент Эмманюэль Макрон стал первым, кто начал открыто говорить о том, что должен понимать каждый разумный человек в Европе: если Россию не остановить в Украине, будет война в Европе, убежден глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.