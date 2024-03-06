"Є загиблі": Зеленський з'явився на публіці після удару РФ по його кортежу в Одесі (відео)

Очільник держави висловив співчуття всім постраждалим через обстріл та наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО. Грецький прем'єр розповів, що удар стався коли вони з українським лідером знаходилися в порту.

Related video

Президент України Володимир Зеленський зʼявився на публіці та прокоментував ракетний удар по його кортежу під час поїздки до Одеси з прем'єром Греції. Відповідне відео оприлюднили у Telegram "7 канал Новини Одеса".

За словами очільника держави, внаслідок атаки російських окупантів по Одесі є загиблі та поранені, однак точна кількість постраждалих Зеленському наразі невідома.

"Ми не тільки чули, ми бачили сьогодні цей відповідний удар. Ви бачите з ким ми маємо справу. Їм всеодно, куди бити. Я знаю, що сьогодні були жертви. Всіх ще деталей не знаю конкретно, але знаю, що є жертви. Знаю, що є загиблі, є поранені", — йдеться у повідомленні.

Крім того, президент висловив співчуття всім постраждалим через обстріл Російської Федерації та наголосив, що Україні потрібно більше систем ППО.

"Це говорить про те, що нам потрібно передусім захищатися, а краще всього це система протиповітряної оборони. Ми розуміємо, що треба робити, є весь план в наших партнерів. Ми по трішки посилюємось. Повільніше ніж хотілося б, але, на жаль, це те, що є", — йдеться у повідомленні.

За інформацією "Укрінформ", обстріл прокоментував і грецький прем'єр Кіріакос Міцотакіс. За його словами, удар стався тоді, коли він разом із Зеленським перебували в порту Одеси.

"Наприкінці візиту ми почули сигнал повітряної тривоги та потужні вибухи поряд із нами. Це вражаючий досвід", — каже грецький прем'єр.

Росія завдала ракетного удару по кортежу Зеленського в Одесі

Нагадаємо, раніше грецька газета Protothema.gr повідомила, що Російська Федерація завдала ракетного удару по кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі.

За інформацією журналістів, кортеж Зеленського, який знаходився за 150 метрів від грецької делегації в Одесі на чолі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11:43 у середу, 6 березня.

Офіційні джерела в уряді Греції заявили журналістам, що "з безпекою прем'єр-міністра та грецької місії немає проблем".

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники місцевої влади в Одесі отримали доручення від президента України Володимира Зеленського забезпечити постраждалих від удару БПЛА Shahed по житловому будинку новим житлом.