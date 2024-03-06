"Есть погибшие": Зеленский появился на публике после удара РФ по его кортежу в Одессе (видео)

Глава государства выразил соболезнования всем пострадавшим из-за обстрела и подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО. Греческий премьер рассказал, что удар произошел когда они с украинским лидером находились в порту.

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Президент Украины Владимир Зеленский появился на публике и прокомментировал ракетный удар по его кортежу во время поездки в Одессу с премьером Греции. Соответствующее видео обнародовали в Telegram "7 канал Новости Одесса".

По словам главы государства, в результате атаки российских оккупантов по Одессе есть погибшие и раненые, однако точное количество пострадавших Зеленскому пока неизвестно.

"Мы не только слышали, мы видели сегодня этот ответный удар. Вы видите с кем мы имеем дело. Им все равно, куда бить. Я знаю, что сегодня были жертвы. Всех еще деталей не знаю конкретно, но знаю, что есть жертвы. Знаю, что есть погибшие, есть раненые", — говорится в сообщении.

Кроме того, президент выразил соболезнования всем пострадавшим из-за обстрела Российской Федерации и подчеркнул, что Украине нужно больше систем ПВО.

"Это говорит о том, что нам нужно прежде всего защищаться, а лучше всего это система противовоздушной обороны. Мы понимаем, что надо делать, есть весь план у наших партнеров. Мы по чуть-чуть усиливаемся. Медленнее чем хотелось бы, но, к сожалению, это то, что есть", — говорится в сообщении.

По информации "Укринформ", обстрел прокомментировал и греческий премьер Кириакос Мицотакис. По его словам, удар произошел тогда, когда он вместе с Зеленским находились в порту Одессы.

"В конце визита мы услышали сигнал воздушной тревоги и мощные взрывы рядом с нами. Это впечатляющий опыт", — говорит греческий премьер.

Россия нанесла ракетный удар по кортежу Зеленского в Одессе

Напомним, ранее греческая газета Protothema.gr сообщила, что Российская Федерация нанесла ракетный удар по кортежу президента Украины Владимира Зеленского в Одессе.

По информации журналистов, кортеж Зеленского, который находился в 150 метрах от греческой делегации в Одессе во главе с премьер-министром Кириакосом Мицотакисом, был обстрелян российской ракетой в 11:43 в среду, 6 марта.

Официальные источники в правительстве Греции заявили журналистам, что "с безопасностью премьер-министра и греческой миссии нет проблем".

Напомним, ранее сообщалось, что представители местной власти в Одессе получили поручение от президента Украины Владимира Зеленского обеспечить пострадавших от удара БПЛА Shahed по жилому дому новым жильем.