Росія завдала ракетного удару по кортежу Зеленського в Одесі, — грецькі ЗМІ

Офіційні джерела в уряді Греції заявили журналістам, що "з безпекою прем'єр-міністра та грецької місії немає проблем". Українська сторона наразі не коментувала інцидент.

Related video

Російська Федерація завдала ракетного удару по кортежу президента України Володимира Зеленського в Одесі. Про це повідомляє грецька газета Protothema.gr.

За інформацією газети, кортеж Зеленського, який знаходився за 150 метрів від грецької делегації в Одесі на чолі з прем’єр-міністром Кіріакосом Міцотакісом, був обстріляний російською ракетою об 11:43 у середу, 6 березня.

"З безпекою прем'єр-міністра та грецької місії немає проблем", — заявили журналістам офіційні джерела в уряді.

Державний міністр Ставрос Папаставру, який перебуває в грецькій місії, котра була організована в "умовах надзвичайної секретності" і включає, окрім прем'єр-міністра, 8 осіб та їх охорону, також повідомив виданню, що з ним "усе добре".

Журналісти зазначають, що зустріч Міцотакіса та Зеленського відбувається у звичайному режимі та триває.

Зазначимо, що на момент публікації матеріалу українська сторона не коментувала відповідний інцидент.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що представники місцевої влади в Одесі отримали доручення від президента України Володимира Зеленського забезпечити постраждалих від удару БПЛА Shahed по житловому будинку новим житлом.