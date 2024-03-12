ЗСУ знизили інтенсивність наступу ЗС РФ: ситуація на фронті вирівнюється, — Братчук

За словами речника Української добровольчої армії "Південь", становище українських захисників уже не таке критичне, як фіксувалося кілька тижнів тому. Це може бути пов'язано з новими поставками від партнерів.

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Поки що рано говорити про те, що наступ російських окупантів було зупинено, проте українським захисникам явно вдалося знизити інтенсивність атак ЗС РФ на полі бою. Про це заявив речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук в ефірі телеканалу Freedom.

За його словами, зараз уже можна говорити про те, що ситуація на фронті почала вирівнюватися. Вона дійсно не така критична, як це було ще кілька тижнів тому.

"Хоча на деяких локаціях ворог намагається просуватися, і є певні тактичні успіхи", — заявив Сергій Братчук.

Окремо він додав, що минулого літа росіяни намагалися висміяти просування ЗСУ на кілька сотень метрів, а зараз пропагандисти видають просування окупантів на 50 метрів під час штурмів за великі перемоги.

Ба більше, коли ЗС РФ заявляють про захоплення тих чи інших населених пунктів, то це не зовсім відповідає дійсності, адже противник їх повністю стирає з лиця землі, а потім кричить про "звільнення".

"Ми говоримо, наприклад, на Авдіївському напрямку про Тоненьке, про Орлівку — це ті населені пункти, від яких фактично залишилися одні назви. Тільки так може воювати Росія. Тільки так Росія намагається просуватися вперед", — продовжив Сергій Братчук.

Що стосується вирівнювання ситуації на фронті, то спікер УДА "Південь" пов'язує це з тим, що на поле бою повернулася "богиня війни" — артилерія. Відповідно, снарядів для неї стало більше завдяки поставкам. На даному етапі навряд чи якась інша зброя буде здатна замінити боєприпаси, навіть якщо йдеться про безпілотники.

"Ситуація важка в усіх напрямках. Але є ті заходи, які проводяться Збройними силами України, і вони дають змогу в будь-якому разі нам із надією дивитися на найближче майбутнє і не сумніватися в нашій перемозі. Це вже точно. Росія втрачає своїх людей у промислових масштабах", — підсумував Сергій Братчук.

Нагадаємо, 12 березня повідомлялося, що Україна зупинила наступ Росії, ситуація значно краща, про що заявив президент Володимир Зеленський. За його словами, противник втрачає щодня велику кількість своїх життєво важливих сил.