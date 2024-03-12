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Военный Фокус Российско-украинская война

ВСУ снизили интенсивность наступления ВС РФ: ситуация на фронте выравнивается, — Братчук

ВСУ, Силы обороны, украинские военные, война РФ против Украины, российское вторжение
Фото: Генштаб ВСУ | Сергей Братчук рассказал, что стало причиной для выравнивания ситуации на фронте (иллюстративное изображение)

По словам спикера Украинской добровольческой армии "Юг", положение украинских защитников уже не такое критическое, как фиксировалось несколько недель назад. Это может быть связано с новыми поставками от партнеров.

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Пока что рано говорить о том, что наступление российских оккупантов было остановлено, однако украинским защитникам явно удалось снизить интенсивность атак ВС РФ на поле боя. Об этом заявил спикер Украинской добровольческой армии (УДА) "Юг" Сергей Братчук в эфире телеканала Freedom.

По его словам, сейчас уже можно говорить о том, что ситуация на фронте начала выравниваться. Она действительно не такая критичная, как это было еще несколько недель назад.

"Хотя на некоторых локациях враг пытается продвигаться, и есть определенные тактические успехи", — заявил Сергей Братчук.

Отдельно он добавил, что прошлым летом россияне пытались высмеять продвижение ВСУ на несколько сотен метров, а сейчас пропагандисты выдают продвижение оккупантов на 50 метров во время штурмов за большие победы.

Более того, когда ВС РФ заявляют о захвате тех или иных населенных пунктов, то это не совсем соответствует действительности, ведь противник их полностью стирает с лица земли, а потом кричит про "освобождение".

"Мы говорим, например, на Авдеевском направлении о Тоненьком, об Орловке — это те населенные пункты, от которых фактически остались одни названия. Только так может воевать Россия. Только так Россия пытается продвигаться вперед", — продолжил Сергей Братчук.

Что касается выравнивания ситуации на фронте, то спикер УДА "Юг" связывает это с тем, что на поле боя вернулась "богиня войны" — артиллерия. Соответственно, снарядов для нее стало больше благодаря поставкам. На данном этапе вряд ли какое-то другое оружие будет способно заменить боеприпасы, даже если речь идет о беспилотникам.

"Ситуация тяжелая по всем направлениям. Но есть те мероприятия, которые проводятся Вооруженными силами Украины, и они позволяют в любом случае нам с надеждой смотреть на ближайшее будущее и не сомневаться в нашей победе. Это уж точно. Россия теряет своих людей в промышленных масштабах", — подытожил Сергей Братчук.

Напомним, 12 марта сообщалось, что Украина остановила наступление России, ситуация значительно лучше, о чем заявил президент Владимир Зеленский. По его словам, противник теряет ежедневно большое количество своих жизненно важных сил.