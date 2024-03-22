ВС РФ формируют "стратегический резерв" для поддержки массированного наступления в Украине, — ISW

По словам аналитиков ISW, учитывая известные российские кадровые и материальные ограничения РФ, вероятно, использует дополнительные резервы для пополнения потерь на линии фронта, а не как сплоченное формирование для участия в боевых действиях.

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Военное командование российских оккупантов, вероятно, формирует резервы, способные проводить широкомасштабные механизированные штурмы линий обороны Украины и достичь значительных успехов в военных операциях, при условии, что они будут полностью готовы и должным образом экипированы. Об этом сообщается в сводке "Института изучения войны" от 21 марта.

"Мощные стратегические резервы" России теоретически могут быть способны выполнять роль сил первого эшелона, сил проникновения или эксплуатационных сил второго эшелона, способных проводить широкомасштабные механизированные штурмы украинских оборонительных линий и достигать оперативно значимых успехов, если они будут полностью экипированы и должным образом подготовлены. Однако, по прогнозам ISW, Россия не создаст стратегический резерв, способный выполнять такие функции", — говорится в сообщении.

Эксперты отмечают, что из публично доступных источников неясно, какой именно "стратегический резерв" формирует Российская Федерация.

В то же время, добавляют аналитики, учитывая известные российские кадровые и материальные ограничения, вероятно, Россия не будет использовать эти "стратегические резервы" как сплоченное формирование для участия в боевых действиях в Украине, а вместо этого будет использовать их как резерв "рабочей силы" для пополнения потерь на линии фронта.

"Формирование дополнительных резервов, вероятно, позволит российским военным компенсировать потери в Украине без значительной оперативной паузы между текущими локальными наступательными действиями России этой весной и ожидаемым наступлением России летом 2024 года, которого, по предварительным оценкам ISW, российские войска пытаются избежать", — добавляют в материале.

Напомним, ранее начальник Луганской ОВА Артем Лысогор сообщил, что российские оккупанты усилили наземное давление на Белогоровку Луганской области, украинские Силы обороны за сутки отбили несколько попыток штурмов противника.

13 марта главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что ситуация на фронте остается сложной. Несмотря на это украинским военным удалось снизить активность российских оккупантов. По его словам, за две недели боев Вооруженные силы Российской Федерации понесли колоссальные потери и не получили никаких успехов.