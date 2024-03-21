ВС РФ вводят резервы под Авдеевкой: будет ли новое наступление, — обозреватель (видео)

Российские войска слишком истощились во время наступательной операции осенью-зимой. У них не хватает людей и бронемашин. Чтобы воевать с предыдущей силой, уже вводятся резервы.

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В ближайшее время ВС РФ притормозят наступление на отрезке фронта под Авдеевкой и на других участках. Уже сейчас заметно, что противник не имеет возможности с прежней силой давить на позиции Сил обороны. О ситуации, которая сложилась на Авдеевском направлении, военно-политический обозреватель проекта "Информационное сопротивление" Александр Коваленко рассказал на портале Kyiv 24.

У Коваленко поинтересовались, как реагировать на противоположные заявления о ситуации на фронте. В частности, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что линия фронта на востоке стабилизировалась. При этом президент Франции Эммануэль Макрон предположил, что "Украина может упасть".

По мнению обозревателя, Макрон, выражаясь таким образом, обращается к слушателям внутри Франции и Европейского Союза — он хочет их так мобилизовать.

Зато слова Сырского действительно соответствуют текущей ситуации на фронте. В частности, подразделения ВС РФ потеряли потенциал для дальнейшего наступления — нет движений ни под Авдеевкой, ни в других направлениях. Об этом свидетельствуют два обстоятельства, пояснил собеседник журналистов.

Во-первых, во время осенне-зимнего наступления враг израсходовал большое количество живой силы и бронетехники.

Во-вторых, чтобы удержать интенсивность боев, россияне начали вводить резервы.

"Чтобы поддерживать интенсивность на линии боевого соприкосновения, они подводят резервы. Когда вводятся резервы, это означал, что в ближайшее время прорыва ожидать не надо", — заявил Коваленко.

Между тем украинцы воспользовались "буфером безопасности", который развернулся на линии Ласточкино, Бердычи, Орловка, Тоненького — отошли и удерживают позиции, — пояснил обозреватель. Впрочем, он отметил, что нынешнее притормаживание россиян вовсе не означает, что так будет целый год — возможно еще одно наступление ВС РФ.

"Это не означает, что во второй половине 2024 года Россия не пойдет на еще одну волну наступательных действий", — прозвучало в эфире.

Бои на востоке — ситуация под Авдеевкой

Отметим, в отчетах Генштаба ВСУ указывается, что по состоянию на вечер 21 марта ВС РФ осуществили под Авдеевкой четыре атаки. В предыдущих докладах о событиях на фронте рассказывали о большем количестве штурмов: 14 (утро 21 марта), 11 (вечер 20 марта), 13 (утро 19 марта) и 11 (вечер 19 марта).

На онлайн-карте боевых действий последние изменения на линии фронта под Авдеевкой состоялись 19 марта — россияне продвинулись на 100 метров к северу от села Тоненькое.

Ситуация под Авдеевкой — линия фронта по состоянию на 20 марта Фото: DeepState

Напоминаем, разведка Великобритании в аналитическом отчете 21 марта сообщили, что ВС РФ действительно замедлили наступление западнее Авдеевки. Между тем об определенных успехах россиян 19 марта рассказал немецкий журналист Джулиан Рьопке. Согласно его данным, они удерживали более половины села Тоненького.