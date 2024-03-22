Россия готовит 100-тысячное войско: в июне не исключено повторное наступление, — Павлюк (видео)

Командующий Сухопутных войск назвал такие прогнозы "максимально тяжелыми". По его словам, ВС РФ не замедляются на фронте, чтобы не дать защитникам перехватить инициативу.

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Выводы о замедлении наступления ВС РФ делать еще рано. Об этом в эфире телемарафона 22 марта предупредил командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Павлюк.

"Продолжаются наступательные действия, и это в принципе ожидаемо. Россия не может дать себе возможности потерять преимущество на поле боя, а только замедление их действий даст нам возможность перехватить инициативу", — объяснил он.

Командующий подчеркнул, что РФ делает все возможное и использует все имеющиеся ресурсы для продолжения наступления. Оккупанты пытаются продвигаться на Лиманском, Бахмутском и Авдеевском направлениях. Продолжается позиционная война, в которой украинские войска не могут получить значительного преимущества.

"К сожалению, противник имеет больший ресурс, но всему свое время", — добавил Павлюк.

Кроме того, Россия создает группировку из более 100 тысяч бойцов. Генерал отметил, что планы страны-агрессора неизвестны, но не обязательно эти силы будут наступать — их могут использовать и для восстановления подразделений.

"Но такая вероятность есть, что к началу лета они могут иметь определенные силы для проведения соответствующих наступательных операций на одном из направлений. Это пока максимально тяжелые прогнозы, что такое наступление будет", — заявил командующий.

Он заверил, что ВСУ делают все, чтобы РФ понесла потери и привлекла все свои ресурсы к этому времени в бой. В то же время войско готовится к различным развитиям ситуации.

Комментарий Александра Павлюка (о наступлении ВС РФ — с 0:46)

Напомним, советник главы ОП Михаил Подоляк рассказал, каких трех задач РФ за время полномасштабной войны так и не удалось достичь.

В The Wall Street Journal передали, что по оценке экспертов Европе нужно не менее 20 лет для создания силы, способной противостоять вторжению ВС РФ. В то же время России времени нужно значительно меньше.