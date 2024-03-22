"Хотят убить Украину": Подоляк назвал 3 задачи, которые провалила Россия за два года войны

По словам советника главы Офиса президента, если согласиться на мирное урегулирование с Кремлем сейчас, это будет означать капитуляцию. Важно понять мотивы Путина с точки зрения психологии, ведь он намерен дальше продолжать террор.

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Российская Федерация своим вторжением в Украину хотела добиться выполнения трех ключевых задач, однако на третий год противостояния этого так и не произошло. Оккупанты используют метод террора, чтобы компенсировать неудачи. Об этом в интервью "24 каналу" рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк.

По его словам, никто не говорил о том, что Россия готова договариваться. Кремль может в очередной раз всех обмануть: сказать о согласии на переговоры, а потом прийти и убить. Если согласиться на дипломатию с Москвой, это означает, что вы добровольно сдаетесь.

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"Говорится даже не о паузе. Они просто хотят убить Украину. Я понимаю, что тяжело, депрессивно. Я понимаю, что два года идет большая война, которая разрушает абсолютно все: судьбы, дома. К сожалению, исторически так выглядит, потому что война есть война. Но россияне четко заявили: они будут убивать, пока не проиграют. И поэтому договориться с ними – такой опции вообще нет. Это полная фикция", — заявил Михаил Подоляк.

Мотивы России, продолжает советник главы ОП, очень важно понять с точки зрения психологии. Цель противника — убивать, ведь не будет такого масштаба страна начинать войну, отправлять 500 тысяч военных, нести такого же количества потери, обнулять репутацию и так далее для того, чтобы потом начать переговоры о мире.

Также были названы три ключевые задачи, которые пытался реализовать противник:

юридически зафиксировать за собой захваченные территории;

забрать суверенитет Украины по примеру Беларуси, поставив здесь марионеточное правительство;

создать систему фильтрационных лагерей и избавиться от населения, которое не разделяет позицию Кремля.

"Они реализовали эти задачи? Нет. Поэтому о каких договоренностях с ними кто-то говорит? Даже несмотря на всю нашу усталость. Поэтому здесь надо правильно расставлять акценты. У нас нет такого выбора, чтобы с ними о чем-то договориться. Или Россия выиграет, и тогда нас не существует, или Россия проигрывает, и тогда существует Европа", — подытожил Михаил Подоляк.

Напомним, 16 марта советник главы Офиса президента уже отвечал тем партнерам Украины, которые желают заморозить войну прямо сейчас на любых условиях. По его словам, у Кремля глобальные планы на это противостояние, а если мир не остановит президента РФ Владимира Путина окончательно, тогда все события в ближайшем будущем будут лишь масштабнее. Москва вкладывает в дестабилизацию ситуации на Западе большие деньги.