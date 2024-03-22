Вже не "спецоперація": у Путіна заявили, що Росія перебуває у стані війни

Речник Володимира Путіна наголосив, що РФ "не може допустити існування" біля своїх кордонів держави, яка нібито задокументувала намір "використовувати будь-які методи", щоб "відібрати Крим та нові регіони".

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Прессекретар президента Російської Федерації Дмитро Пєсков заявив, що так звана "спеціальна воєнна операція" у Росії перетворилася на війну, після того, "як Захід став учасником конфлікту в Україні". Про це політик заявив в коментарі виданню "Аргументы и факты".

"Ми знаходимося в стані війни. Так, це починалося як спеціальна воєнна операція, але як тільки там утворилася ця компашка, коли колективний Захід став учасником цього на боці України, для нас це вже стало війною. Я в цьому переконаний. І кожен повинен це розуміти для своєї внутрішньої мобілізації", — заявив представник Кремля.

Крім того, за словами Пєскова, наразі мета Російської Федерації – "убезпечити мешканців" тимчасово окупованих регіонів України.

"Про що каже президент? У нас з'явилося чотири нові суб'єкти федерації. І для нас головне – убезпечити людей у ​​цих суб'єктах та звільнити територію цих суб'єктів", — каже Пєсков.

Також Пєсков наголосив, що Росія "не може допустити існування" біля своїх кордонів держави, яка нібито задокументувала намір "використовувати будь-які методи", щоб "відібрати Крим та нові регіони".

Нагадаємо, раніше офіційний представник Кремля Дмитро Пєсков заявив, що президент Російської Федерації Володимир Путін не погрожував застосуванням ядерної зброї. Пєсков також заявив, що на Заході "свідомо опустили слова" Путіна про те, що йому нібито "ніколи не спадало на думку" застосовувати тактичну ядерну зброю, незалежно від ситуації на полі бою.