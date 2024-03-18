Обмін Навального та "санітарна зона" в Україні: Пєскову довелось уточнити заяви Путіна

Речник Володимира Путіна пояснив, що обмін Олексія Навального був лише "ідеєю". Його вдову Юлію Дмитро Пєсков назвав людиною, яка "не відчуває пульсу Батьківщини".

Related video

Президент РФ Володимир Путін зробив заяву щодо опозиціонера Олексія Навального, яку довелося пояснювати у Кремлі. Про це відомо з матеріалу "РБК" від 18 березня.

17 березня Путін заявив, що був згоден обміняти Навального на когось, хто "знаходиться в західних країнах". Він розповів, що обговорював це з людиною, яку не буде називати.

Однак прессекретар президента РФ Дмитро Пєсков стверджує, що Путін не підтверджував ведення переговорів щодо обміну Навального. З його слів, лише було висунуто відповідну ідею.

"Він розповів про те, що було висунуто ідею одним із людей про обмін Навального, на яку він потенційно погодився і про це одразу ж сказав тому, хто таку ідею висунув. Путін не говорив, що були проведені з цього приводу переговори. І також Путін не став називати ні цю людину, ні інші модальності тієї ідеї, яка була висунута. Відповідно, не можу цього зробити і я", — сказав Пєсков.

Також у Кремлі пояснили слова Путіна про намір створити на території Україні "санітарну зону". Як передали в ТАСС, Пєсков пояснив таку "необхідність" обстрілами Росії.

"Президент має на увазі, що на тлі атак дронами, на тлі артилерійських обстрілів нашої території, населених пунктів на нашій території, насамперед соціальних об'єктів, житлових будинків, будуть вжиті заходи, щоб ці території убезпечити. Убезпечити їх можна, тільки створивши якийсь коридор, якусь, дійсно, буферну зону, щоб будь-які засоби, які ворог може використовувати для завдавання ударів, були за межами зони досяжності", — зазначив він.

У "РИА Новости" проінформували, що також речник Кремля прокоментував результати президентських виборів у РФ.

З його слів, говорити про нелегітимність російських виборів — це "абсурд", бо тоді "нелегітимними" є понад 87% голосів росіян. Водночас Пєсков наголосив, що в Росії є багато громадян, які "відірвались від Батьківщини й не відчувають її пульсу". Як приклад такої людини він навів вдову Навального Юлію.

Нагадаємо, заяву Володимира Путіна щодо "санітарної зони" вже прокоментували в Офісі президента України. Радник Михайло Подоляк пояснив, що слова політика свідчать про загострення війни.

Також щодо цього висловився керівник Ради резервістів Сухопутних військ ЗСУ Іван Тимочко. Військовий припустив, що йдеться про "санітарну зону" у Харківській області.