Обмен Навального и "санитарная зона" в Украине: Пескову пришлось уточнить заявления Путина

Пресс-секретарь Владимира Путина объяснил, что обмен Алексея Навального был лишь "идеей". Его вдову Юлию Дмитрий Песков назвал человеком, который "не чувствует пульса Родины".

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Президент РФ Владимир Путин сделал заявление об оппозиционере Алексее Навальном, которое пришлось объяснять в Кремле. Об этом известно из материала "РБК" от 18 марта.

17 марта Путин заявил, что был согласен обменять Навального на кого-то, кто "находится в западных странах". Он рассказал, что обсуждал это с человеком, которого не будет называть.

Однако пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков утверждает, что Путин не подтверждал ведение переговоров по обмену Навального. По его словам, лишь была выдвинута соответствующая идея.

"Он рассказал о том, что была выдвинута идея одним из людей об обмене Навального, на которую он потенциально согласился и об этом сразу же сказал тому, кто такую идею выдвинул. Путин не говорил, что были проведены по этому поводу переговоры. И также Путин не стал называть ни этого человека, ни другие модальности той идеи, которая была выдвинута. Соответственно, не могу этого сделать и я", — сказал Песков.

Также в Кремле объяснили слова Путина о намерении создать на территории Украины "санитарную зону". Как передали в ТАСС, Песков объяснил такую "необходимость" обстрелами России.

"Президент имеет в виду, что на фоне атак дронами, на фоне артиллерийских обстрелов нашей территории, населенных пунктов на нашей территории, прежде всего социальных объектов, жилых домов, будут приняты меры, чтобы эти территории обезопасить. Обезопасить их можно, только создав какой-то коридор, какую-то, действительно, буферную зону, чтобы любые средства, которые враг может использовать для нанесения ударов, были за пределами зоны досягаемости", — отметил он.

В "РИА Новости" проинформировали, что также спикер Кремля прокомментировал результаты президентских выборов в РФ.

По его словам, говорить о нелегитимности российских выборов — это "абсурд", потому что тогда "нелегитимными" являются более 87% голосов россиян. В то же время Песков отметил, что в России есть много граждан, которые "оторвались от Родины и не чувствуют ее пульса". В качестве примера такого человека он привел вдову Навального Юлию.

Напомним, заявление Владимира Путина о "санитарной зоне" уже прокомментировали в Офисе президента Украины. Советник Михаил Подоляк объяснил, что слова политика свидетельствуют об обострении войны.

Также по этому поводу высказался руководитель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко. Военный предположил, что речь идет о "санитарной зоне" в Харьковской области.