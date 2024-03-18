"Війна тільки загострюватиметься": в ОП відповіли на слова Путіна про "санітарну зону" в Україні

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, заява російського президента — це пряме свідчення того, що Російська Федерація не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах і враховувати суверенні права інших країн.

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Висловлювання Володимира Путіна про наміри створити "санітарну зону" на території України вказує на подальше загострення російсько-української війни. Про це в коментарі агентству Reuters повідомив радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк.

"Це... пряма маніфестна заява про те, що війна буде тільки загострюватися", — сказав Подоляк.

Радник глави ОП додав, що заява Путіна — це пряме свідчення того, що Російська Федерація не готова жити в сучасних суспільно-політичних відносинах, "враховуючи абсолютні суверенні права інших країн".

Що сказав Путін про "санітарну зону" в Україні

Президент Росії Володимир Путін під час виступу у своєму виборчому штабі 17 березня заявив, що продовжить війну і створить на території України так звану "санітарну зону".

Відповідаючи на запитання про необхідність захоплення Харківської області України, Путін зазначив, що в разі продовження нападів Росія створить "санітарну зону" на більшій частині української території для забезпечення безпеки російської території.

"Створити санітарну зону на сьогоднішніх територіях України, підпорядкованих "київському режиму", зону безпеки, яку буде складно подолати засобам ураження, насамперед іноземного виробництва", — заявив глава Кремля.

Нагадаємо, після закриття виборчих дільниць на виборах президента Росії Путін заявив журналістам, що не виключає конфлікту РФ з країнами НАТО. Крім того, президент РФ висловив жаль щодо дій Франції, яка, на його думку, "підбурює до посилення конфлікту".