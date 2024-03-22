Уже не "спецоперация": у Путина заявили, что Россия находится в состоянии войны

Представитель Владимира Путина подчеркнул, что РФ "не может допустить существования" у своих границ государства, которое якобы задокументировало намерение "использовать любые методы", чтобы "отобрать Крым и новые регионы".

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Пресс-секретарь президента Российской Федерации Дмитрий Песков заявил, что так называемая "специальная военная операция" в России превратилась в войну, после того, "как Запад стал участником конфликта в Украине". Об этом политик заявил в комментарии изданию "Аргументы и факты".

"Мы находимся в состоянии войны. Да, это начиналось как специальная военная операция, но как только там образовалась эта компашка, когда коллективный Запад стал участником этого на стороне Украины, для нас это уже стало войной. Я в этом убежден. И каждый должен это понимать для своей внутренней мобилизации", — заявил представитель Кремля.

Кроме того, по словам Пескова, сейчас цель Российской Федерации — "обезопасить жителей" временно оккупированных регионов Украины.

"О чем говорит президент? У нас появилось четыре новых субъекта федерации. И для нас главное — обезопасить людей в этих субъектах и освободить территорию этих субъектов", — говорит Песков.

Также Песков подчеркнул, что Россия "не может допустить существования" у своих границ государства, которое якобы задокументировало намерение "использовать любые методы", чтобы "отобрать Крым и новые регионы".

Напомним, ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не угрожал применением ядерного оружия. Песков также заявил, что на Западе "сознательно опустили слова" Путина о том, что ему якобы "никогда не приходило в голову" применять тактическое ядерное оружие, независимо от ситуации на поле боя.