"Никогда не приходило в голову": в Кремле заявили, что Путин не угрожал ядерным оружием (видео)

По словам Дмитрия Пескова, в Белом доме якобы выдернули из контекста слова российского президента о применении ядерного оружия.

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Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент Российской Федерации Владимир Путин не угрожал применением ядерного оружия в интервью Дмитрию Киселеву от 13 марта. Комментарий спикера опубликовал YouTube-канал "Baku TV"

Песков заявил, что реакция Белого дома на высказывание президента РФ является "выдергиванием из контекста". По его словам, Путин якобы просто говорил о причинах, которые могут сделать применение ядерного оружия "неизбежным".

"Никаких угроз Путина в этом интервью не было, он отвечал на вопросы журналиста. Это были именно вопросы журналиста, а не какие-то специальные заявления президента", — сказал он.

Песков также заявил, что на Западе "сознательно опустили слова" Путина о том, что ему якобы "никогда не приходило в голову" применять тактическое ядерное оружие, вне зависимости ситуации на поле боя.

Песков об интервью Путина

Заявление Путина о ядерном оружии: что известно

Напомним, в интервью российскому журналисту Дмитрию Киселеву Владимир Путин заявил, что РФ готова использовать ядерное оружие, однако лишь в случае, если возникает угроза существованию страны.

"Оружие существует для того, чтобы его применять. У нас есть свои принципы. Они о чем говорят: что мы готовы применять оружие, в том числе любое оружие, в том числе и такое, о котором вы сказали, если речь идет о существовании российского государства, причинение вреда нашему суверенитету и независимости", — сказал Путин.

В ответ спикер Белого дома Карин Жан-Пьер охарактеризовала высказывания Путина как "безрассудную и безответственную" риторику. По ее словам, Владимир Путин вновь подтвердил позицию по ядерной доктрине России.

Ранее, 6 марта, Дмитрий Песков назвал "безответственными" рассуждения о ядерной войне на Западе. По его словам, в доктрине РФ ядерное оружие трактуется как "прощальное".