В надежде на защиту от атак дронов: НПЗ в России получили "указания" закупить РЭБ, — "Атэш"

Партизаны отметили, что некоторые заводы имели такие системы, но избежать ударов они не помогли. Сообщается, что из-за передовых технологий украинские БПЛА сложнее обнаруживать и перехватывать.

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На российских нефтеперерабатывающих заводах закупают средства радиоэлектронной борьбы в надежде избежать ударов беспилотников. Деталями 29 марта поделилась пресс-служба партизанского движения "Атеш".

"Власти России продолжают пытаться усилить защиту НПЗ от атак украинских дронов. Наш источник на одном из НПЗ сообщает, что предприятиям дали указания закупить системы РЭБ для противодействия украинским беспилотникам дальнего действия", — говорится в публикации.

Партизаны передали, что основной выбор пал на мобильные комплексы типа "Шпак". Эти средства РЭБ российские оккупанты активно применяют в Украине.

"Как известно, системы РЭБ не могут перехватывать все типы беспилотников. Есть информация, что некоторые заводы уже имели такие системы на момент атак, но они им не помогли. Предполагается, что украинские дроны используют передовые технологии, что делает их более сложными для обнаружения и перехвата", — отметили в "Атеш".

По информации подполья, кроме закупки средств РЭБ на заводах также взялись укреплять с помощью мешков с песком резервуары. Кроме того, на НПЗ применяют маскировочные сети, а ночью отключают освещение.

Напомним, ранее в "Атэш" сообщали, что в РФ наказывают бойцов "Росгвардии" за удары украинских беспилотников по НПЗ. Партизаны выяснили, что до своих целей долетают 80% БПЛА.

В СМИ информировали, что после удара украинского дрона Куйбышевский НПЗ полностью остановил работу. Кроме того, России пришлось запретить экспорт своего бензина и увеличить импорт топлива из Беларуси.