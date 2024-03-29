В надії на захист від атак дронів: НПЗ у Росії отримали "вказівки" закупити РЕБ, — "Атеш"

Партизани зазначили, що деякі заводи мали такі системи, але уникнути ударів вони не допомогли. Повідомляється, що через передові технології українські БПЛА складніше виявляти й перехоплювати.

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На російських нафтопереробних заводах закуповують засоби радіоелектронної боротьби в надії уникнути ударів безпілотників. Деталями 29 березня поділилась пресслужба партизанського руху "Атеш".

"Влада Росії продовжує намагатися посилити захист НПЗ від атак українських дронів. Наше джерело на одному із НПЗ повідомляє, що підприємствам дали вказівки закупити системи РЕБ для протидії українським безпілотникам дальньої дії", — йдеться у публікації.

Партизани передали, що основний вибір припав на мобільні комплекси типу "Шпак". Ці засоби РЕБ російські окупанти активно застосовують в Україні.

"Як відомо, системи РЕБ неспроможні перехоплювати всі типи безпілотників. Є інформація, що деякі заводи вже мали такі системи на момент атак, але вони їм не допомогли. Передбачається, що українські дрони використовують передові технології, що робить їх складнішими для виявлення та перехоплення", — зазначили в "Атеш".

За інформацією підпілля, окрім закупівлі засобів РЕБ на заводах також взялися зміцнювати за допомогою мішків з піском резервуари. Окрім того, на НПЗ застосовують маскувальні сітки, а вночі відключають освітлення.

Нагадаємо, раніше в "Атеш" повідомляли, що у РФ карають бійців "Росгвардії" за удари українських безпілотників по НПЗ. Партизани з’ясували, що до своїх цілей долітають 80% БПЛА.

У ЗМІ інформували, що після удару українського дрона Куйбишевський НПЗ повністю зупинив роботу. Окрім того, Росії довелося заборонити експорт свого бензину та збільшити імпорт палива з Білорусі.