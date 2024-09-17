Сплошное пожарище: появились спутниковые снимки последствий ударов по складам БК РФ под Мариуполем

На снимках видны места попаданий, а также большая территория поблизости, которую после атаки охватил масштабный пожар. Последствия пожаров и детонации боеприпасов зафиксированы в трех разных местах в окрестностях Мариуполя.

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ВСУ нанесли удары по военным складам с БК в районе Мариуполя в Донецкой области. После поражения на месте прилетов детонировало несколько часов. "Радио Свобода" обнародовала спутниковые снимки последствий атаки.

На них видны места попаданий, а также большая территория поблизости, которую после атаки охватил масштабный пожар. Последствия пожаров и детонации боеприпасов зафиксированы в трех разных местах в окрестностях Мариуполя.

"Один из складов, как и пораженные недавно ВСУ в Воронежской области России, находился в лесу. Некоторые удары были нанесены 13 сентября. Другие — в ночь на 16 сентября. Ответственность за эти удары взяли Военно-морские силы ВСУ", — говорится в сообщении.

Указано, что подразделения ВМС ВСУ попали по вражескому складу дальнобойной ракетой. Благодаря удачной отработке удалось уничтожить здания складов и тысячи тонн снарядов ВС РФ.

Советник городского головы Мариуполя Петр Андрющенко похвалил работу ВСУ и украинских партизан в оккупации, поскольку благодаря их работе произошло то, что произошло.

"Мы говорили — три попадания? Говорили. Так вот. Еще раз. Мариупольцы в оккупации — спасибо. Вы — лучшие в мире спонсоры сокращения р*сни!" — написал он в своем телеграм-канале.

Ранее Петр Андрющенко обнародовал фотографии последствий попаданий по складам с БК ВС РФ, сделанные с земли. Они указывают на масштабность детонации и большое количество уничтоженных боеприпасов. По словам Андрющенко, удалось уничтожить склад БК в селе Глубоком (в треугольнике, о котором упоминал ранее). По его словам, склад "испарился", а вместе с ним — тысячи "снарядов, мин, ракет ПВО".

Напомним, что ранее сообщалось, что в селе Мелекино под Мариуполем в Донецкой области российским оккупантам в ночь на 11 сентября не спалось. У них взрывались 2 базы отдыха, где они временно дислоцировались.