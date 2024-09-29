БПЛА атакували арсенал з іранською балістикою у РФ: наслідки нічного обстрілу (фото, відео)

Найбільшу кількість дронів нібито було знищено над Волгоградською областю у РФ — 67. За повідомленням Міноборони, ППО працювала ще в Бєлгородській, Воронезькій, Ростовській, Брянській, Курській області та Краснодарському краю.

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У ніч з 28 на 29 вересня безпілотники атакували Російську Федерацію. Ворожа протиповітряна оборона нібито знищила 125 БПЛА. Про це повідомили в пресслужбі Міноборони РФ у Telegram.

"Протягом минулої ночі при спробі київського режиму здійснити терористичну атаку із застосуванням безпілотних літальних апаратів по об'єктах на території Російської Федерації черговими засобами ППО знищено та перехоплено 125 українських БПЛА літакового типу", — йдеться у повідомленні.

Так нібито було перехоплено та знищено:

67 дрон над Волгоградською областю;

17 БПЛА над Бєлгородською;

17 над Воронезькою;

18 над Ростовською;

1 над Брянською;

1 над Курською;

1 над Краснодарським краєм;

3 над акваторією Азовського моря.

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Що відбувалося у Волгоградській області

За словами губернатора регіону Андрія Бочарова, під час обстрілу нібито не зафіксовано постраждалих та пошкоджень.

"Сьогодні вночі, 29 вересня, на території Волгоградської області силами ППО Міністерства оборони Росії було перехоплено та нейтралізовано БПЛА. Постраждалих та пошкоджень цивільних та військових об'єктів немає", — сказав Андрій Бочаров.

Він зауважив, що пожежники нібито оперативно погасили загоряння сухої трави, спричиненого падінням уламків БПЛА.

Котлубань Волгоградської області: чому було атаковано

Керівник ЦПД РНБО Андрій Коваленко заявив, що вночі 29 вересня під атакою опинився Котлубань Волгоградської області.

"Атаковано арсенал боєприпасів Головного управління ракетно-артилерійського озброєння Міністерства оборони РФ", — сказав Андрій Коваленко.

Він зауважив, що там зберігалася частина іранської балістики та пускові до неї.

Атака БПЛА на Воронезьку область

Губернатор Воронезької області Олександр Гусєв повідомив, що вночі 29 вересня було знищено близько двох десятків дронів над регіоном.

"За попередньою інформацією, постраждалих немає. На місці ушкоджень працюють оперативні служби та представники влади", — сказав Олександр Гусєв.

За його словами, декілька знищених дронів упали у Воронежі та передмістях. Зокрема, на Московському проспекті падаючий БПЛА нібито влучив у житловий комплекс, відбулося загоряння. Також пожежа була зафіксована в житловій забудові в лівобережній частині міста. Ще декілька знищених БПЛА горіли на землі на околицях міста та за його межами, пошкоджено дах одного з будинків.

У російському виданні Baza розповіли, що в результаті нічної атаки постраждав ЖК "Новое Отрядное", Зокрема, у квартирах і підʼїздах вибите скло та є пошкоджені автомобілі.

Наслідки удару по Воронежу Фото: Baza Атака по Воронежу Фото: Baza

Пошкоджений автомобіль Фото: Baza

Удари по Ростовській області: що відомо

Губернатор Ростовської області Василь Голубев зазначив, що над регіоном нібито було знищено 18 дронів, зокрема, пʼять у південно-західній частині регіону, 14 у Міллерівському.

"За оперативною інформацією постраждалих та руйнувань на землі немає", — сказав він.

Атака на Краснодарський край

Російське видання Mush зазначило, що в Єйську нібито спрацювала протиповітряна оборона. Губернатор Краснодарського краю заявив, що при падінні придушений силами РЕБ БПЛА врізався у дерево та вибухнув у селі Шабельське.

"Від вибухової хвилі біля будинку, що стояв поблизу, вибило вікна і двері, уламками пошкодило автомобіль. Постраждалих внаслідок пригоди, на щастя, немає", — сказав він.

На момент виходу публікації місцева влада інших російських регіонів не повідомляла про наслідки нічної атаки дронів.

Нагадаємо, 27 вересня заступник командувача Центру військової розвідки Міноборони Естонії підполковник Янек Кессельманн повідомив, що у жовтні можуть почати впливати на фронт успішні авіаудари України по арсеналу армії РФ. За його словами, наразі спостерігається помітне зниження інтенсивності атак ворога.

24 вересня посол у Великій Британії Валерій Залужний заявив, що Київ має право відповісти РФ, якщо та запускає ракети по будь-яких цілях в Україні. Він зауважив, що вдячний Лондону за допомогу, яку той надає для боротьби з Росією.